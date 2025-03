Senai Paraná lança serviço de análise da qualidade do ar para ambientes climatizados

A qualidade do ar interno é um fator essencial para a saúde e o bem-estar das pessoas que frequentam ambientes climatizados, como escritórios, escolas, hospitais e indústrias. Pensando nisso, o Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química lançou um novo serviço de análise da qualidade do ar, garantindo que os espaços atendam às exigências da Portaria RE 09 da Anvisa. Esse serviço permite que empresas e instituições adotem medidas preventivas e corretivas para melhorar a ventilação e reduzir a exposição a contaminantes, proporcionando ambientes mais seguros e confortáveis.

A análise da qualidade do ar se faz necessária devido à presença de agentes contaminantes que podem afetar diretamente a saúde das pessoas. Poeira, fungos, bactérias, vírus e gases tóxicos são alguns dos poluentes que podem se acumular em locais de ventilação inadequada. A exposição prolongada a um ar de baixa qualidade pode desencadear ou agravar doenças respiratórias, alergias e até mesmo problemas cardiovasculares.

Além disso, ambientes com ar insuficientemente renovado podem impactar a produtividade dos trabalhadores, causando fadiga, dores de cabeça e dificuldades de concentração. Por isso, o monitoramento desses fatores é essencial para garantir não apenas o cumprimento das normas, mas também o conforto e a segurança dos ocupantes.

Análise criteriosa

O novo serviço oferecido pelo Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química avalia diversos parâmetros ambientais fundamentais, incluindo temperatura, umidade relativa, concentração de dióxido de carbono (CO₂), presença de partículas em suspensão e gases tóxicos, além da identificação de fungos viáveis. O processo envolve um planejamento detalhado, a coleta de amostras por técnicos especializados e uma análise criteriosa dos resultados. Com isso, as empresas podem identificar e corrigir possíveis falhas nos sistemas de climatização, garantindo que os níveis de ventilação e filtragem do ar estejam adequados.

Dentre os setores que podem se beneficiar desse serviço, destacam-se os hospitais e clínicas, onde a qualidade do ar é fundamental para a prevenção de infecções; as instituições de ensino, que precisam manter um ambiente saudável para estudantes e professores; os escritórios e comércios, que buscam um ambiente mais produtivo para seus colaboradores; e a indústria, especialmente nos segmentos farmacêutico e alimentício, onde o controle de contaminantes no ar é imprescindível para evitar riscos à saúde e garantir a qualidade dos produtos.

Além de oferecer mais segurança e bem-estar, a análise da qualidade do ar interno também contribui para que as empresas evitem penalidades por descumprimento das normas regulatórias. A falta de monitoramento pode levar a sanções legais e prejuízos financeiros, além de comprometer a reputação da empresa. Com a expertise do Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, as organizações podem contar com um serviço completo que não apenas diagnostica, mas também assegura que a qualidade do ar esteja sempre dentro dos padrões exigidos.

Em 2025, o Instituto irá solicitar a extensão do seu escopo perante a ISO/IEC 17025 para incluir esses ensaios, garantindo ainda mais a precisão e conformidade dos resultados. O investimento na qualidade do ar é, portanto, um passo essencial para ambientes mais saudáveis, produtivos e seguros.

