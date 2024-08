SENAI oferta mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos e pagos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 10.005 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em várias unidades da federação. Há oportunidades presenciais e online em cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outros.

Amazonas lidera a lista com 4.054 oportunidades gratuitas. Pessoas interessadas em estudar no SENAI contam com diversas opções de áreas de conhecimento, como eletroeletrônica, fabricação de bolos, operações e logística, manutenção automotiva e eletricista predial.

Para saber onde estão as oportunidades, quais são as áreas de formação e como se inscrever, acesse a Agência de Notícias da Indústria.

SENAI é referência em educação profissional na América Latina

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no DF, com cerca de 2,8 milhões de matrículas/ano.

Em 82 anos de história, formou mais de 88,7 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

Sobre o levantamento quinzenal de vagas

A Agência de Notícias da Indústria faz um levantamento quinzenal de vagas abertas pelo SENAI em todo o Brasil junto às federações das indústrias. O levantamento tem caráter jornalístico. Para tirar dúvidas ou obter mais detalhes, entre em contato com o SENAI do seu estado.