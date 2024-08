Senador Astronauta Marcos Pontes faz campanha por Mara Bertaiolli e Téo Cusatis em Mogi das Cruzes-SP

O senador da República Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) esteve em Mogi das Cruzes-SP, na manhã desta sexta-feira (30/8), em campanha pela candidata à Prefeitura pelo PL, Mara Bertaiolli, e pelo vice da liberal, Téo Cusatis (PSD). Os três participaram de uma caminhada em Jundiapeba, acompanhados, também, de políticos da região e por candidatos a vereador da coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, que abarca, ainda, Republicanos, Progressistas, MDB e União Brasil.

Eleito em 2022 com 10.040.453 de votos, Pontes percorreu a principal avenida do distrito mogiano ao lado de Mara e de Cusatis, cumprimentou populares, posou para fotos e apostou na vitória da chapa PL/PSD nas eleições municipais de 2024:

“É uma honra estar em Mogi das Cruzes para manifestar apoio à Mara Bertaiolli, que será, com certeza, a primeira mulher prefeita da cidade. Tenho convicção de que ela e Téo Cusatis farão uma grande gestão”, destacou o senador, que é tenente-coronel aviador da Força Aérea Brasileira (FAB), atualmente na reserva, e foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 2019 a 2022, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para Mara, a presença de Pontes em Mogi, que pela primeira vez visitou a cidade, e em sua campanha eleitoral, sinaliza futuros benefícios para o município:

“Fizemos, hoje, uma caminhada do time do bem, de quem ama Mogi e que fará a cidade voltar a crescer. Receber o Astronauta Marcos Pontes neste dia é uma honra. Podem estar certos de que teremos um aliado e defensor de Mogi no Senado Federal”, afirmou a liberal, que, segundo recentes pesquisas, está credenciada para o segundo turno eleitoral.

O candidato a vice-prefeito de Mogi também falou sobre a importância de poder contar na campanha com o apoio de nomes de relevância na Política brasileira, como é o caso do senador da República eleito pelo PL.

Cusatis ainda lembrou que boas relações do município com os governos estadual e federal sempre renderam investimentos para tirar obras importantes do papel, uma vez que, sozinha, a Prefeitura não consegue subsidia-las. Cusatis ressaltou que, não de hoje, Mogi tem se isolado das esferas superiores devido a uma possível falta de articulação política:

“O apoio do Astronauta Marcos Pontes é uma das demonstrações de como a nossa aliança extrapola a cidade e a região e agrega políticos que poderão contribuir para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes. Essa é a Política que queremos: a das boas relações sempre em prol do melhor para os mogianos”, assinalou o candidato a vice-prefeito.

Presenças

A caminhada em Jundiapeba contou, ainda, com a participação do deputado estadual Marcos Damásio (PL); do prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL); do presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, vereador José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa (PL); e dos vereadores Marcelo Porfírio da Silva, o Marcelo Brás (Republicanos); e Malu Fernandes (PL).

Parte dos 144 candidatos ao Legislativo da coligação “Compromisso e Amor por Mogi” também participaram da caminhada, a exemplo de correligionários e de simpatizantes.