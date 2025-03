Senado precisa debater comércio internacional, diz presidente da Comissão de Relações Exteriores

Nelsinho Trad, do PSD-MS, foi nomeado novo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, cargo que assume em um momento crítico para as relações comerciais internacionais. Sua liderança ocorre em meio a uma ofensiva tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está provocando tensões significativas no cenário global e que pode ter repercussões diretas sobre o Brasil.

O novo papel de Trad não apenas destaca sua influência nas discussões sobre política externa, mas também coloca o colegiado no epicentro do debate sobre comércio internacional em tempos desafiadores. A intensificação das tarifas impostas por Washington representa um cenário complexo para os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que se vê na necessidade de adaptar suas estratégias comerciais e diplomáticas.

Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, as comissões ainda estão em fase de instalação. Entretanto, é esperado que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assuma a Comissão de Relações Exteriores na Câmara. Informações veiculadas pela Coluna do Estadão indicam que o Partido dos Trabalhadores (PT) planeja uma ação incisiva nas próximas semanas para contestar essa possível nomeação. O PT argumenta que a escolha de Bolsonaro pode transformar a comissão em uma plataforma para promover agendas da extrema direita global, além de tentar influenciar julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta acusações relacionadas a tentativas de golpe de Estado.

Este panorama ilustra como as movimentações políticas internas podem impactar diretamente as relações exteriores do Brasil e sua postura no comércio internacional, numa época onde a diplomacia se torna cada vez mais essencial frente às incertezas econômicas globais.