Senado inicia CPI das Bets

Nesta terça-feira, o Senado Federal dará início às oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga possíveis fraudes em apostas esportivas. A primeira audiência contará com cinco depoimentos: dois de policiais civis envolvidos em investigações sobre esquemas fraudulentos e três de representantes de casas de apostas.

A sessão foi convocada pela senadora Soraya Thronicke, do Podemos-MS, que é a autora do requerimento de criação da CPI. Entre os depoentes desta terça-feira está Fernando Oliveira Lima, associado ao jogo “Fortune Tiger”, popularmente conhecido como “Jogo do Tigrinho”, alvo de operações policiais devido à promoção de jogos de azar. Além dele, serão ouvidos o diretor e o proprietário dos sites Sportingbet e Bet Nacional, ambos sob investigação.

Na semana anterior, a comissão aprovou a convocação de diversas personalidades públicas, incluindo as influenciadoras Deolane Bezerra e GKay, os cantores Jojo Todynho e Wesley Safadão, e o humorista Tirulipa. Estes nomes têm sido mencionados em relação à divulgação de plataformas de apostas.

Os investigados frequentemente recorrem ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito ao silêncio durante as oitivas, buscando proteção contra possíveis acusações. Até o momento, não se sabe se algum habeas corpus foi concedido para este propósito.

Durante a sessão, os senadores também deliberarão sobre 29 requerimentos relacionados à investigação. Destacam-se pedidos envolvendo o cantor Gusttavo Lima: um para convocá-lo como investigado e outros dois solicitando relatórios financeiros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre ele e sua empresa Balada Eventos e Produções. Também há um convite para que o influencer Felipe Neto explique sua relação com a casa de apostas Blaze.

Além disso, serão votados outros requerimentos para ouvir mais representantes do setor de apostas no Brasil.

A composição da CPI das Bets sofreu alterações recentemente. Otto Alencar (PSD-BA) foi substituído por Angelo Coronel (PSD-BA) como titular pelo PSD. As vagas destinadas ao bloco Democracia foram preenchidas por Efraim Filho (União-PB) como titular e Professora Dorinha (União-TO) como suplente. Carlos Viana (Podemos-MG) foi designado suplente pelo partido da relatora Soraya Thronicke. Ainda resta preencher uma vaga destinada ao bloco parlamentar da Resistência Democrática.