Senado decreta luto oficial de três dias pela morte de Benedito de Lira

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta terça-feira (14) luto oficial por três dias em virtude do falecimento de Benedito de Lira. O ex-senador, que tinha 82 anos, faleceu em decorrência de uma parada cardíaca ocorrida na manhã deste dia em Maceió, Alagoas.

Carreira e legado político

Benedito de Lira estava em tratamento contra câncer e encontrava-se internado no Hospital Arthur Ramos desde o último dia 31 de dezembro, após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência. Natural da cidade de Junqueiro, no interior alagoano, ele formou-se em Direito pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em 1972. Sua trajetória política é marcada por diversas atuações, incluindo os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Barra de São Miguel, além de ter exercido a função de senador entre 2011 e 2018.

Em sua declaração, Pacheco destacou que Benedito de Lira foi um dos principais líderes políticos do estado e expressou suas condolências ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, filho do ex-senador. “Presto minhas condolências ao presidente Arthur Lira pela perda do seu pai e expresso minha solidariedade aos familiares, amigos e ao povo alagoano,” afirmou Pacheco.

Repercussão entre os parlamentares

A morte de Benedito de Lira gerou uma onda de manifestações nas redes sociais. Diversos senadores lamentaram a perda e reconheceram sua contribuição à política alagoana e brasileira. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) recordou o ingresso conjunto dos dois no Senado em 2011: “Meus sentimentos a @ArthurLira e família pelo falecimento de seu pai, Benedito Lira, o Sr. Biu.”

Meus sentimentos a @ArthurLira_ e família pelo falecimento de seu pai Benedito Lira, o Sr. Biu. Guardo a satisfação de termos ingressado juntos no Senado Federal em 2011. — Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) January 14, 2025

A senadora Augusta Brito (PT-CE) ressaltou o legado deixado pelo ex-senador: “Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-senador Benedito de Lira. Um homem que dedicou sua vida à política e ao serviço público“.

Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Um homem que dedicou sua vida à política e ao serviço público, deixando um legado de trabalho e compromisso com o Brasil. — Augusta Brito (@augustabritoce) January 14, 2025

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) também fez menção ao trabalho dele: “Minha solidariedade ao presidente Arthur Lira e à sua família pela perda de Benedito de Lira, uma grande liderança.”

Minha solidariedade ao Presidente da Câmara, @ArthurLira_, e a toda sua família pelo falecimento de Benedito de Lira, uma grande liderança e exemplo de serviço ao Brasil.



Que Deus conforte seus corações neste momento de profunda dor. pic.twitter.com/NunGyVsEFp — Zequinha Marinho (@ZequinhaMarinho) January 14, 2025

Homenagens e solidariedade

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) descreveu Benedito como um exemplo a ser seguido na política: “Um homem de grande trajetória e exemplo de dedicação à família e à política“. Outros senadores como Tereza Cristina (PP-MS), Marcelo Castro (MDB-PI), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Fabiano Contarato (PT-ES) também prestaram suas homenagens e expressaram condolências à família enlutada.

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) destacou a vasta carreira política do ex-senador, enquanto Leila Barros (PDT-DF) manifestou sua solidariedade junto a outros colegas que também se pronunciaram pela rede social X. Jader Barbalho (MDB-PA) recordou com carinho os momentos compartilhados no Senado com Benedito de Lira.

A partida do ex-senador deixa um vazio significativo na cena política alagoana, onde sua contribuição será sempre lembrada por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele.