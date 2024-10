Senac Tiradentes Recebe Palestra sobre Doação de Sangue e Inclusão

Ministrada por Luciene Ribeiro, supervisora de enfermagem da Colsan, que possui mais de 20 anos de experiência em captação, conscientização de doadores, triagem clínica, coleta e distribuição de sangue.

O evento, que teve como objetivo promover a inclusão e aumentar o número de doadores, contou com a participação de mais de 250 estudantes de diversas áreas da saúde, especialmente da hemoterapia, em dois períodos de atividade. Essa iniciativa faz parte de uma aliança social entre o Senac e o projeto Gotas Eficientes, visando salvar vidas ao incentivar a doação de sangue entre pessoas com e sem deficiência.

Com o auditório lotado, Luciene destacou a importância da doação de sangue e o papel essencial de cada um na construção de uma cultura de solidariedade e apoio à vida. Com sua vasta experiência, ela encantou os alunos ao utilizar uma didática envolvente para explicar os ciclos do sangue, proporcionando um enriquecimento significativo de conhecimento.

“As palestras são uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos do Senac, pois melhoram o desempenho acadêmico, promovem competências e oferecem oportunidades de interação com palestrantes experientes. Esses eventos informativos e educativos estimulam transformações significativas nos ouvintes. E este dia de aprendizado e inclusão ficará marcado no conhecimento de todos nós presentes.”, destacou Patricia Elaine Cipriano Duran – coordenadora de desenvolvimento do curso Técnico em Hemoterapia e das áreas de Gestão de Serviços de Saúde, Análises Clínicas, Radiologia e Atividades Físicas do Senac São Paulo.

“Doar o amor que corre em nossas veias, não custa nada, mas o impacto que ela pode ter na vida de alguém é incalculável. Imagine a sensação de saber que, com um simples gesto, você pode ser a luz na escuridão de alguém. Não deixe para depois: doe suas gotas eficientes, doe sangue agora e torne-se um cidadão que salva vidas. O mundo desesperadamente precisa do seu Amor!”, diz Aparecida Cardoso, deficiente visual que junto a seus amigos também participaram deste dia inesquecível para a inclusão e o aprendizado.

Este dia marcou a celebração dos 25 anos do Adote um Cidadão e fez parte do Dia D do Adote – Inclusão, Empreendedorismo e Responsabilidade Social. No próximo dia 25 de outubro, será realizado o grande evento anual do Dia D do Adote, em uma Sessão Solene na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde homenagearemos mais uma vez Empreendedores Sociais e diversas empresas comprometidas com a Responsabilidade Social. Essa data, idealizada pela ONG, tornou-se uma lei municipal, destacando a importância da inclusão e do empreendedorismo na nossa sociedade.