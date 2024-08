Senac Tiradentes recebe cidadãos do Projeto Gotas Eficientes

Nesta quinta-feira, 17 de agosto, o Senac Tiradentes, uma instituição de referência em saúde e bem-estar na América Latina, teve a honra de receber 30 cidadãos com deficiência do Projeto Gotas Eficientes. A visita foi marcada por uma recepção repleta de gentileza e generosidade por parte de docentes e discentes, que proporcionaram uma experiência enriquecedora.

Os visitantes tiveram a oportunidade de explorar as modernas e especializadas instalações da unidade, que inclui laboratórios de farmácia, cosméticos, odontologia, próteses, endodontia, tomossíntese e ressonância magnética da mama, além de conhecer o atendimento multiprofissional ao politraumatizado e vítimas múltiplas, e o setor de radiodiagnóstico.

Aparecida Cardoso, deficiente visual e participante do projeto, expressou sua alegria: “Há algumas décadas, fiz cursos aqui no Senac pela Kodak, quando trabalhava com radiologia nas câmeras escuras. Hoje, retornar e ver a evolução dos equipamentos e a acolhida calorosa da equipe é extremamente gratificante.”. O professor e Mestre Juliano Chinoca um dos organizadores do Senac, afirma, “A experiência foi totalmente inesperada e superou nossas expectativas. Foi uma oportunidade incrível, tanto para nós quanto para todos os envolvidos, que se mostrou extremamente produtiva e gratificante.”

O ponto alto do evento foi a apresentação dos docentes das técnicas laboratoriais de imuno-hematologia, que discutiram a importância da doação de sangue e detalharam todo o processo, desde a captação dos doadores até o fracionamento e liberação do sangue. Patricia Elaine Cipriano Duran – coordenadora de desenvolvimento da área de Hemoterapia do Senac SP, destacou a relevância do Projeto Gotas Eficientes, “Agradecemos profundamente a visita do projeto Gotas Eficientes ao Senac Tiradentes no dia de hoje. A presença de vocês foi essencial para destacar a importância da doação de sangue e promover a inclusão social de pessoas com deficiência, inspirando-nos adotar práticas mais sustentáveis e inclusivas.”

No próximo dia 19 de setembro, o Senac Tiradentes sediará uma importante ação em uma aliança social com o Projeto Gotas Eficientes. A unidade receberá um ciclo de palestras voltado para os alunos, com a participação de diversos profissionais envolvidos na coleta e gestão das doações de sangue.

O evento destacará o papel essencial dos doadores de sangue, que são verdadeiros protagonistas ao oferecer “o amor que corre em suas veias”. A iniciativa visa promover a conscientização sobre a importância da doação, especialmente para pessoas com deficiência, e fortalecer o compromisso com a solidariedade e a saúde comunitária.

A colaboração entre o Gotas Eficientes e o Senac Tiradentes é um passo significativo para a educação e engajamento dos alunos na causa da doação de sangue, refletindo o impacto positivo que essas ações podem ter na vida de muitas pessoas.

Aproveite a oportunidade para se envolver com essa causa importante e faça a diferença. No dia 14 de setembro, celebramos o DIA NACIONAL DA DOAÇÃO DE SANGUE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, FAMÍLIA E AMIGOS. Convidamos você a conhecer e apoiar essa iniciativa essencial. Se você conhece alguém com deficiência, incentive-o a visitar o hemocentro mais próximo e participar dessa ação solidária. Sua contribuição salvara vidas!

O projeto Gotas Eficientes – DOE O AMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS, surgiu a partir da ONG Adote um Cidadão que visa proporcionar condições e situação educacionais para as pessoas com deficiência, dessa forma fortalecendo uma sociedade mais justa e inclusiva.

Desde 1999, a ONG tem desempenhado um papel crucial na promoção da inclusão digital e no desenvolvimento de projetos diversos socioeducativos, incluindo as campanhas de doação de sangue. O Projeto Gotas Eficientes se destaca por sua capacidade de transformar vidas e gerar impacto positivo na comunidade.