Senac São Paulo participa da Expo Óptica

O Senac São Paulo marca presença na Expo Óptica 2025, a maior feira do setor da América Latina, que acontece de 9 a 12 de abril, no Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho, em São Paulo, capital. O evento reúne os principais representantes da óptica mundial e renomados profissionais que ministram palestras voltadas à capacitação, inovação e tendência no setor.

Referência na formação e atualização de profissionais do setor óptico, o Senac São Paulo participa do evento com um estande e um time de especialistas para falar sobre a tradição da instituição no setor, a infraestrutura dos laboratórios, loja óptica pedagógica e o portfólio de cursos livres e técnicos, a exemplo do Técnico em Óptica, Vendas Ópticas, Boas Práticas para o Varejo Óptico e Planejamento e Gestão no Varejo Óptico. Conheça os cursos da área óptica no site do Senac.

Além disso, vale destacar a palestra ministrada por Sueli Gomes, docente do curso Técnico em Óptica do Senac São Paulo, com o tema Adaptação de lentes de contato multifocais, no dia 12 de abril, às 14horas.

“Com o aumento da idade da população brasileira, as grandes indústrias do ramo Óptico estão investindo em tecnologias voltadas a este público. Na palestra, pretendo abordar a presbiopia, característica do olho presbita e as indicações e contraindicações sobre o uso de lentes de contato e as técnicas para definir dominância ocular”, diz Sueli Gomes.

A Editora Senac São Paulo também estará no evento com estande repleto de livros à venda com desconto. A Editora Senac São Paulo é referência na produção de livros de alta qualidade, se destaca pelo conteúdo primoroso de cada obra e pela contribuição para o aprimoramento dos profissionais em diversas áreas.

Serviço: Expo Óptica

Onde: Expo Center Norte. Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme. Pavilhão Vermelho.

Quando: 9 a 12 de abril, das 13 às 21h

Não é permitida a entrada de menores de 16 anos.

É necessário credenciamento no site do evento: www.expoopticabrasil.com