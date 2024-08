Senac São Bernardo realiza Circuito Moda e Beleza

O Senac São Bernardo do Campo promove, em 6 de setembro, o Circuito Moda e Beleza SBC para inspirar, educar e conectar profissionais, estudantes e entusiastas dessas áreas. A programação contará com duas palestras ministradas por profissionais renomados que compartilharão suas experiências e conhecimentos sobre empreendedorismo e representatividade.

A primeira palestra do dia, intitulada Empreendedorismo em Moda e Beleza, ocorre das 15h30 às 17h30. Durante esse bate-papo, os participantes terão a oportunidade de conhecer as trajetórias de sucesso de Franz Ambrósio, proprietário do Antiguidades e Brechó Minha Avó Tinha; Rosi Paschoal, especialista em penteados e instrutora de novos profissionais da área; e Aline Cavalcante, consultora de imagem e coautora do livro “O Despertar de Gigantes”. A mediação ficará por conta dos docentes Raquel Salles, dos cursos de área de beleza e Ricardo Almeida, docente da área de moda.

No período da noite, das 19h30 às 21h30, será realizada a palestra Beleza e Representatividade, que abordará temas como diversidade e inclusão no setor de beleza. As palestrantes Carol Romero, maquiadora e autora do primeiro livro de maquiagem para pele negra do Brasil, e Gisele Varela, especialista em unhas e fundadora do Ateliê Gisele Varela Nail Artist, compartilharão suas experiências e desafios enfrentados ao longo de suas carreiras. A mediação será conduzida pela docente Raquel Salles.

Serviço:

Circuito Moda e Beleza SBC

Data: 6/9, das 15h30 às 17h30 e, das 19h30 às 21h30

Inscrições gratuitas: https://eventos.sp.senac.br/evento/circuito-moda-e-beleza-sbc/

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 400 – Centro – São Bernardo do Campo/SP

Informações