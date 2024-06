Senac São Bernardo amplia oferta de cursos na área de TI para suprir demandas do mercado

Diante da crescente demanda por profissionais qualificados em tecnologia, o Senac São Bernardo do Campo amplia seu portfólio de cursos livres na área de tecnologia da informação. Entre os novos títulos de formação rápida, destaca-se o curso Segurança da Informação, Defesa Cibernética e Pentest, que prepara os alunos para atuar na linha de frente da defesa cibernética. As inscrições estão abertas e as primeiras turmas iniciarão em 17 de junho.

Alinhada às exigências do mercado, a formação prepara os alunos para atuarem em um setor promissor que necessita, cada vez mais, de profissionais qualificados. O conteúdo do curso inclui criptografia de dados, técnicas para proteger informações sensíveis, avaliação de riscos, testes de penetração (pentest) e instalação de sistemas operacionais de redes. As aulas práticas utilizam softwares específicos para simulações reais, proporcionando uma experiência de aprendizado prática e aplicável ao trabalho.

Demanda do mercado e oportunidade de carreira

Com a digitalização acelerada dos negócios, a segurança da informação tornou-se um pilar essencial para qualquer organização. Empresas de todos os tamanhos enfrentam ameaças cibernéticas que podem comprometer dados sensíveis e interromper suas operações. Para se ter uma ideia, o Brasil recebeu 60 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2023, segundo dados do FortiGuard Labs, sublinhando a urgência de formar especialistas na área.

Dessa maneira, a crescente complexidade dos ataques cibernéticos e a necessidade de conformidade com regulamentações de proteção de dados, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), impulsionam a demanda por profissionais qualificados em segurança da informação. Um levantamento do Google for Startups indica que a cibersegurança é a área com maior déficit global de talentos.

Por isso, os profissionais que optarem por essa carreira encontram salários atraentes e a possibilidade de trabalhar em diversos setores, desde empresas de tecnologia até instituições financeiras e órgãos governamentais, ocupando posições como analista de segurança da informação, consultor de segurança e engenheiro de pentest.

Outros cursos em destaque

Além do foco em cibersegurança, o Senac São Bernardo do Campo também oferece o curso Associate Cloud Engineer Powered by Google Cloud, que conta com bolsas de estudo 100% gratuitas. O aluno aprende a projetar, desenvolver e gerenciar soluções na plataforma Google Cloud, preparando-se para carreiras como, por exemplo, engenheiro de nuvem e especialista em big data e machine learning.

Outros títulos em destaque são Furukawa Certified Professional Fibras Ópticas, que aborda soluções em fibras ópticas e técnicas de instalação de redes; e o FCP – Furukawa Certified Professional, voltado para a configuração de componentes de cabeamento estruturado. Ambos possuem reconhecimento internacional da certificação da Building Industry Consulting Service International (BICSI), associação profissional líder global em tecnologia da informação e comunicação (TIC), aumentando a empregabilidade do estudante.

Como ter acesso aos cursos com descontos

Além do Programa Senac de Gratuidade, que oferece vagas 100% gratuitas para pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos federais, o Senac São Bernardo do Campo disponibiliza outras políticas de descontos. Confira algumas:

Desconto de 50% para empresários e sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), Sesc, Fecomercio e Senac de outros estados. Para os seus dependentes (pai, mãe, filhos, enteados, cônjuges ou companheiros), o desconto de 50% se aplica apenas para os cursos livres.

Desconto de 30% para candidato que já tenha feito curso no Senac, seja egresso do ensino público.

Desconto de 20% que tenha obtido nota final igual ou superior a 501 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

3% de desconto pontualidade em cada parcela, caso o aluno opte por dividir o valor e pague cada uma delas sem atraso.

Os descontos não são acumulativos, exceto os de pontualidade. Por exemplo, caso o inscrito tenha o desconto de comerciário e pague antes do vencimento, além dos 50%, terá também o de pontualidade.

Para mais informações sobre descontos e formas de pagamentos, basta acessar o link https://www.sp.senac.br/descontos-e-parcelamentos.

Serviço:

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Av. Senador Vergueiro, 400 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09750-000

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo