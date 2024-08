Senac Santo André divulga programação de cursos livres para o segundo semestre

O Senac Santo André está com inscrições abertas para mais de 800 vagas em cursos livres até dezembro de 2024. As formações abrangem as áreas de gestão e negócios, bem-estar, beleza e estética, design e arquitetura, segurança do trabalho, tecnologia da informação e idiomas. As aulas, que ocorrem inclusive aos sábados, oferecem flexibilidade para quem deseja aprimorar seus conhecimentos, mudar de carreira ou se preparar para as vagas de fim de ano.

No segundo semestre, as ofertas de emprego temporário costumam aumentar, impulsionadas por datas comerciais como Dia das Crianças, Black Friday, Cyber Monday e Natal. Para aqueles que buscam aproveitar essas oportunidades sazonais e aumentar as chances de efetivação, o Senac Santo André oferece cursos estratégicos que capacitam profissionais para atender às demandas do período, como Atendimento ao Cliente, Gestão e Supervisão de Vendas, Finanças para Não Financeiros, Analista Fiscal, Excel Essencial, Excel com Business Intelligence, Liderança para Novos Líderes, entre outros.

Nessa época também há um crescimento no mercado de beleza e estética, com serviços como design de sobrancelhas, cabeleireiro, manicure, pedicure, depilação e maquiagem profissional se tornando ainda mais requisitados. Para quem deseja se aperfeiçoar nesse segmento, há cursos como Design de Sobrancelhas, Depilação Facial com Linha e Maquiagem Social.

Além disso, entre setembro e novembro, a procura por serviços voltados para casamentos aumenta significativamente, tornando-se o período mais popular para celebrações matrimoniais no Brasil, superando o tradicional “mês das noivas” em maio, segundo levantamento da plataforma iCasei. Para esse nicho, o Senac oferece qualificações como Maquiagem para Noivas.

Outros títulos incluem opções na área de bem-estar, como Aromaterapia, Práticas Meditativas, Reiki – níveis 1 e 2, Reiki – nível 3 e Reiki – master. Já em design e arquitetura, alguns cursos disponíveis são BIM – Revit essencial, Neurodesign: percepção humana em projetos de interiores e Desenho Técnico. Em idiomas, destacam-se Oficina Temática de Conversação – Inglês e Espanhol – básico 2.

No campo da segurança do trabalho, há o curso Estratégias para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, enquanto na área de tecnologia da informação, as opções incluem Desenvolvedor Web Front-end 2: JavaScript e Python I – fundamentos.

Para conhecer a relação completa dos cursos, as datas de início, inscrições, valores e descontos disponíveis, acesse o site da unidade

Serviço:

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro, Santo André/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-santo-andre