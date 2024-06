Senac Santo André abre inscrições para cursos livres em diversas áreas do conhecimento

O Senac Santo André está com inscrições abertas para cursos livres, incluindo turmas aos sábados, com descontos de até 50%. Podem se beneficiar das ofertas ex-alunos da instituição, estudantes da rede pública, participantes do Enem, trabalhadores do setor de comércio e serviços, colaboradores do Sesc, Senac, Fecomércio e sindicatos filiados, além de seus dependentes. Dependendo da forma de pagamento, há a possibilidade de descontos adicionais.

Esses cursos de média e curta duração são uma opção para quem busca rápida inserção no mercado de trabalho. São títulos nas áreas de gestão e negócios, beleza e estética, bem-estar, tecnologia da informação, design, artes e arquitetura, idiomas e meio ambiente, segurança e saúde no trabalho.

Com uma carga horária reduzida, os cursos livres permitem que os alunos adquiram rapidamente habilidades específicas, testem sua afinidade com diferentes áreas de atuação e busquem emprego enquanto estudam. Isso se torna ainda mais relevante em um cenário onde 23% das ocupações devem se modificar até 2027, conforme o estudo Futuro do Trabalho 2023, do Fórum Econômico Mundial.

Conheça os títulos com turmas previstas para junho e julho:

Na área de gestão e negócios, estão disponíveis os cursos de Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria; Analista Fiscal; Assistente Fiscal; Comunicação e Feedback Eficaz; Gestão de Custos e Formação de Preços; Gestão e Supervisão de Vendas; Introdução à Administração de Pequenas e Médias Empresas; Introdução à Administração de Pessoal; Liderança Situacional e Prospecção de Clientes: identifique seus clientes potenciais.

As atualizações disponíveis na área de beleza e estética são: Depilação Facial com Linha; Gestão de Salão de Beleza e Maquiagem para Pele Madura. Já entre as opções de cursos que promovem o equilíbrio e o autoconhecimento, a área de bem-estar oferece os cursos de Aromaterapia e Reiki – nível 3.

Na área de tecnologia da informação, os cursos cobrem desde os fundamentos até as mais avançadas técnicas de programação, como CCNAv7: introduction to networks – CCNA 1; Desenvolvedor Web Front-end 2: JavaScript; Manutenção de Microcomputadores; ReactJS: interfaces front-end; Python I – fundamentos; e WordPress I – criação e gerenciamento de sites.

Já para quem busca se especializar em aplicativos, as opções incluem Formação Excel: do básico ao avançado; Excel Essencial; Excel Avançado I – funções; Excel – criando planilhas interativas e dashboard; Power BI e PowerPoint: recursos profissionais.

Os títulos da área de design, artes e arquitetura, estimulam a criatividade e a inovação. Entre as opções estão: Desenho Técnico; Edição de Vídeo I: Adobe Premiere; e Promob: criação de projetos 3D.

Para quem deseja aprimorar suas habilidades em idiomas, a Oficina Temática de Conversação – Inglês é perfeita para praticar e melhorar a fluência.

Por fim, a área de meio ambiente, segurança e saúde no trabalho oferece cursos focados na criação de ambientes seguros e na conformidade com as normas como Assistência Técnica para Perícias de Insalubridade e Periculosidade; Estratégias para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; e Segurança do Trabalho para o eSocial.

Serviço:

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro – Santo André/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-santo-andre