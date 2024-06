Senac RJ leva palestras e serviços de beleza, moda e degustações gastronômicas à Fevest Trend 2024

O Senac RJ, em parceria com o Sindvest, levará palestras e serviços gratuitos de beleza, bem-estar, moda e degustações gastronômicas em um estande exclusivo de 60m², durante a Fevest Trend 2024, que será realizada entre os dias 25 e 27 de junho no Nova Friburgo Country Clube: Av. Conselheiro Julius Arp, 140 – Centro. A feira, que é o principal showroom do ramo no estado, deverá reunir cerca de cerca de 200 expositores dos setores têxtil e de vestuário nesta nova edição. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no site https://fevest.com

Criação de loja virtual, atendimento ao cliente com foco na experiência de consumo e o uso das redes sociais para impulsionar negócios serão os temas abordados por especialistas da instituição de ensino durante as palestras no palco Fevest Talks, no pavilhão A.

Empregabilidade

Os visitantes do espaço também terão a oportunidade de conhecer o programa Interliga (www.senacinterliga.com.br), plataforma do Senac RJ que contribui para empregabilidade de alunos, conectando-os às melhores empresas do mundo do trabalho. Além de ser um serviço gratuito para estudantes e empresas, o canal de relacionamento e de inovação oferece dicas sobre mercado, entrevistas de emprego, elaboração de currículo, além de uma página de vagas disponíveis. Dessa forma, as empresas podem contar com mão de obra qualificada e, os alunos, com oportunidades ao seu alcance. do Senac RJ, que

Sobre o Senac RJ

Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Senac RJ na FEVEST TREND 2024

Data: 25 a 27 de junho

Horário: 11 às 21h

Entrada: Gratuita

Local: Nova Friburgo Country Clube (Avenida Conselheiro Julius Arp, 140 – Centro – Nova Friburgo/RJ) – Pavilhão B

Site: http://fevest.com

Palestras Senac RJ

Fevest Talks – Pavilhão A

Dia 25/06 – Terça-feira | 16h – Criando a sua loja virtual, com Priscilla Franco

Dia 26/06 |12h – Atendimento voltado para a experiência: como se destacar, com Letícia Menezes

Dia 27/06 | 17h – Impulsione seu negócio com as redes sociais, com Camilla Athayde