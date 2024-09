Senac ABC oferece bolsas de estudo 100% gratuitas para o Ensino Médio Técnico

O Senac São Bernardo do Campo e o Senac Santo André abrirão vagas para o Ensino Médio Técnico, com início em 2025. Esse é um momento oportuno para jovens que finalizaram o ensino fundamental e buscam aliar o ensino médio tradicional a uma formação técnica de qualidade. As inscrições começam no dia 12 de setembro, ao meio-dia, por meio do portal: https://www.sp.senac.br/ensino-medio-tecnico.

Na unidade de Santo André, serão oferecidas 70 vagas para o Ensino Médico Técnico em Administração, sendo 36 delas 100% gratuitas. Já na unidade de São Bernardo do Campo, as opções incluem o Ensino Médio Técnico em Multimídia e o Ensino Médio Técnico em Informática. No total, são 168 vagas, das quais 84 totalmente gratuitas.

A grade curricular é dividida em áreas do conhecimento que se articulam com a formação profissional, facilitando uma aprendizagem integrada e efetiva. Além disso, o conteúdo programático compreende toda a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e prepara o estudante para o Enem e vestibulares.

Os candidatos às bolsas devem fazer a opção no momento da inscrição e cumprir os seguintes pré-requisitos:

Ter renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais;

Efetuar a inscrição em 12/9, ao meio-dia, pelo site: https://www.sp.senac.br/ensino-medio-tecnico. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual;

Entregar os documentos solicitados pela unidade relativa à vaga dentro do prazo estipulado.

As famílias podem visitar as unidades para conhecer a estrutura e método de ensino. As visitas devem ser feitas com data e hora marcada, por meio do site: https://www.sp.senac.br/agendaemed-portal/unidades.



Possibilidades de carreira com o Ensino Médio Técnico do Senac

As qualificações oferecidas pelo Ensino Médio Técnico do Senac preparam os estudantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com uma visão crítica, ética e inovadora, facilitando o ingresso no mundo do trabalho ainda durante o curso. Ao combinar conhecimento técnico-científico com uma formação integral voltada para a cidadania e o mundo do trabalho, o Senac São Paulo reforça seu compromisso com a formação de profissionais capacitados, éticos e responsáveis, prontos para contribuir com a transformação social e o desenvolvimento sustentável.

Segundo a associação Dados para um Debate Democrático na Educação (D3E), egressos do ensino médio técnico ingressam no mercado de trabalho com salários, em média, 32% mais altos em comparação com os que possuem apenas o ensino médio regular.

Para mais informações sobre os cursos do Ensino Médio Técnico acesse: https://www.sp.senac.br/ensino-medio-tecnico.

Serviço:



Inscrições – Ensino Médio Técnico Senac 2025Data: 12/9, quinta-feira, ao meio-dia

Inscrições: https://www.sp.senac.br/ensino-medio-tecnico



Senac Santo AndréEndereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro, Santo André/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-santo-andre

Senac São Bernardo do CampoEndereço: Avenida Senador Vergueiro, 400 – Centro, São Bernardo do Campo/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo