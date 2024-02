Seminário Pacto pelo Rio vai abordar os desafios da desigualdade

No dia 23 de fevereiro, das 9h30 às 17h, o Centro Cultural da FGV, no Rio de Janeiro, receberá especialistas e autoridades para debater soluções para a cidade. O seminário Pacto pelo Rio contará com as presenças do governador do estado, Claudio Castro; do prefeito, Eduardo Paes; e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, entre outros.

O evento é uma realização conjunta da FGV Conhecimento e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), com apoio do Fórum de Integração Brasil Europa (Fibe), da Globo, da Aegea e da Universidade de Columbia, e pretende colocar em pauta questões para enfrentar os desafios da desigualdade, das mudanças climáticas e da segurança pública que afetam a população fluminense.

A superação das grandes mazelas que afetam o estado e a cidade do Rio de Janeiro só é possível por meio de um pacto que una poder público, entes privados e sociedade civil em prol de uma agenda de transformação, e o evento seguirá com cinco mesas que tratarão de assuntos que vão de reflexões amplas sobre governança da segurança pública globais até questões mais específicas que afetam mais diretamente a população e os territórios fluminenses.

Entre os convidados está Zachary Tumin, professor de Relações Públicas e Internacionais na Universidade de Columbia, que vai trazer a experiência da polícia de Nova York de tolerância zero na segurança. O papel das melhorias de infraestrutura, que geram empregos e desenvolvimento econômico, será o tema de um dos painéis, que contará com representantes da Light e da Águas do Rio, além da presença de líderes comunitários.

Serão debatidos, ainda, o papel da Justiça e das instituições públicas, bem como questões fundiárias e ações estruturantes nas comunidades e favelas. O último painel trará dados e discutirá o impacto do crime na educação, na saúde e na sociedade, além da relevância do papel da mídia na conscientização da população.

Serviço

Evento: Seminário Pacto pelo Rio

Data: 23 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro

Endereço: Praia de Botafogo, 186, Rio de Janeiro, RJ.

Link de inscrição: Link