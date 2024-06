Seminário no Itamaraty discute a promoção dos direitos LGBTQIA+ na política externa brasileira

O Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), realiza na próxima terça (25/6), o seminário “Relações Internacionais, Política Externa e Direitos LGBTQIA+”, no Auditório Wladimir Murtinho, no Palácio Itamaraty.

O evento ocorre durante as comemorações do mês do orgulho LGBTQIA+, em alusão aos esforços do Governo Federal em promover inclusão e diversidade. A iniciativa reforça a importância de debater temas e integrar questões LGBTQIA+ à política externa e às relações internacionais.

É a primeira vez que o Itamaraty sedia um debate com autoridades internacionais e brasileiras, servidores do MRE e integrantes da sociedade civil em torno do tema. As mesas de debate contarão com a participação prevista de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, das Nações Unidas, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Associação Internacional LGBTQIA+ (ILGA), além de servidores do MRE.

A cerimônia de abertura está agendada para as 9h. Na sequência, haverá três painéis, que seguem até as 13h:

-Promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+ nas relações internacionais

-Representatividade LGBTQIA+ na construção da política externa brasileira

-Inclusão, visibilidade e participação LGBTQIA+ no Ministério das Relações Exteriores

Interessados em comparecer presencialmente podem fazer a inscrição neste link.

O seminário será também transmitido pelo canal do Youtube da Funag.

A programação completa pode ser conferida aqui.

ARCO-ÍRIS – O Palácio Itamaraty e diversos outros prédios da Esplanada dos Ministérios estarão especialmente iluminados, na última semana do mês de junho, com as cores da bandeira do arco-íris, símbolo identitário da comunidade LGBTQIA+ em todo o mundo.

GRUPO DE AÇÃO — O Grupo de Ação LGBTQIA+ do Ministério das Relações Exteriores (GAL-MRE), responsável pelo evento, é formado por servidores das carreiras do serviço exterior e busca criar uma plataforma de diálogo aberto sobre temas LGBTQIA+, visando a integrar essas pautas nas práticas administrativas do MRE e na política externa brasileira. O grupo atua nas seguintes frentes: política externa, questões administrativas, ações consulares, iniciativas culturais e mídias sociais, apoio à sociedade civil e direito à memória.

A Funag, instituída com base na Lei nº 5.717, de 26 de outubro de 1971, é uma fundação pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores que realiza e promove atividades culturais e pedagógicas no campo das relações internacionais, além de estudos e pesquisas sobre problemas conectados às relações internacionais e sobre a história diplomática do Brasil. A fundação divulga a política externa brasileira em seus aspectos gerais e contribui para a formação no Brasil de uma opinião pública sensível aos problemas da convivência internacional.