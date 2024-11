Seminário Minas e os Bens Culturais da Fé – 1ª Jornada: Salvaguarda dos Patrimônios e Turismo da Fé

Referência em todo o país na área de conservação e restauro, a Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, promove nos próximos dias 04 e 05 de dezembro, a primeira edição do Seminário Minas e os Bens Culturais da Fé. Com foco no patrimônio histórico e cultural relacionado à fé religiosa, o evento será um espaço voltado para o aprendizado, reflexão e troca de conhecimento, reunindo especialistas, pesquisadores e representações religiosas para discutir o impacto da fé na arquitetura, nas artes e nas tradições locais, também com um olhar especial para o turismo religioso como uma ferramenta de desenvolvimento local. A primeira jornada será dedicada ao tema “Salvaguarda dos Patrimônios e Turismo de Fé”.

A programação reúne a apresentação de conferências, mesas temáticas, estudos de casos, além de exposições e intervenções culturais. O Seminário Minas e os Bens Culturais da Fé será realizado no Auditório da FAOP, em Ouro Preto (MG), com entrada gratuita (mediante inscrição prévia), e contará também com transmissão online, permitindo que pessoas de qualquer parte do mundo possam acompanhar as atividades em tempo real.

Este seminário é uma oportunidade para fortalecer o entendimento sobre o papel da fé na cultura, ao mesmo tempo que busca incentivar o turismo e a valorização dos bens culturais históricos como recursos para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

O projeto Minas e os Bens Culturais da Fé é patrocinado pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Idealizado pela FAOP – Fundação de Arte de Ouro Preto, com o apoio do Instituto Território Criativo e Realização A Casa Arte e Cultura e Governo de Minas Gerais — Governo diferente, Estado Eficiente.

Programação Seminário Minas e os Bens Culturais da Fé

04/12 – Quarta-feira – Salvaguarda dos Patrimônios de Fé

8h às 8h30 – Recepção e credenciamento

8h30 às 9h30 – Solenidade de abertura

Convidados:

Dom Airton José dos Santos – Arcebispo da Arquidiocese de Mariana

Dom Geovane Luís da Silva – Bispo da Diocese de Divinópolis

9h30 às 12h – Conferência de abertura, com a professora Guiomar de Grammont

Tema: Minas, Barroco e Fé

O barroco e o rococó são estilos diferenciados e com características bastante próprias. O Brasil conserva um magnífico patrimônio dos dois estilos, cuja dualidade é particularmente evidente em Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. Durante a conferência de abertura do seminário, a professora Guiomar de Grammont irá abordar a temática do seminário em confluências com as suas pesquisas nos campos da história, da filosofia e da literatura, uma trajetória sensível e poética no exercício da fé nas terras mineiras.

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 às 16h30 – Mesa Temática: Cidades e Templos Edificados como espaços de Fé

Convidados: Prof. Aziz José de Oliveira Pedrosa, Padre Geraldo Dias Buziani e Monsenhor Nedson Pereira de Assis

Mediação: Pe. Jean Lúcio de Souza

A importância das cidades, das culturas dos povos e dos lugares na influência do exercício da fé. Igrejas, santuários, caminhos e rotas, dentre outros espaços consagrados ao rito da fé. A fé considerada como uma experiência no modo de ser e existir. O professor Aziz José de Oliveira Pedrosa é bacharel em Design, especialista em História e Cultura da Arte, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo e como pesquisador investiga temas como a arte, a arquitetura e a cultura colonial luso-brasileira (séculos XVIII e XIX). O padre Geraldo Dias Buziani, da Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção, em Mariana, a primeira Catedral de Minas e a sexta do Brasil, irá apresentar apontamentos em relação ao processo de conservação e restauração da edificação, que possui mais de 300 anos e é referência em preservação uma vez que mantém a integridade de sua decoração original. Já o Monsenhor Nedson Pereira de Assis, da Basílica do Senhor Bom Jesus de Congonhas, patrimônio mundial da UNESCO, irá apresentar uma análise sobre os festejos do Jubileu do Senhor Bom Jesus, como registro da fé e da devoção. “Precisamos perceber que o Jubileu é este tempo definitivo de graças, de bênção e de oração. Claro, que todo o trabalho do artesanato, da quitandeira e do comerciante é exposto durante esses dias, mas não podemos perder o foco daquilo que é a essência do Jubileu: a fé”, destaca.

17h às 18h – Apresentação de Estudo de Caso

O Processo de Conservação e Restauração da Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção (Catedral da Sé de Mariana) pelo Arthur Coelho, arquiteto-restaurador responsável pela obra.

19h – Programação Cultural

Abertura de Exposições Artísticas *

FAOP Rosário – Galeria de Arte Nello Nuno (Rua Getúlio Vargas, nº 185, Bairro Rosário, Ouro Preto, MG)

O público terá acesso às seguintes exposições:

Exposição Caminhos da Conservação-Restauração: Ateliê Vitrine | Fundação de Arte de Ouro Preto

Exposição 52ª Edição do Concurso Nacional de Presépios – Edição 2024

Exposição Presépios: Tradição Viva, Leituras e Releituras

Inauguração de Linha do Tempo – História da Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP

05/12 – quinta-feira – Turismo da Fé

8h às 8h30 – Recepção e credenciamento.

8h30 às 11h – Mesa Temática: Santos (as) devocionais, festas religiosas e expressões culturais como manifestação da fé

As diversas formas de fé como manifestação da cultura por meio de seus símbolos, ritos, santos (as) padroeiros (as), festejos, novenas, procissões, modos de fazer e saberes, legados das tradições, sejam elas materiais ou imateriais, são aspectos importantes da experiência da fé.

Convidados:

Alex Bohrer – Professor do Curso em Tecnologia em Conservação e Restauro – IFMG – Campus Ouro Preto

Mariana Ramos de Morais – Patrimônio imaterial: a transmissão oral e cultural das tradições religiosas, como rezas, cantos e rituais.

Bianca Monticelli – Coordenadora do Núcleo de Conservação da FAOP Conservação e Restauração de

(30 minutos para cada convidado da mesa e 30 minutos de debate)

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 às 16h30 – Mesa Temática: Turismo e Experiências Criativas nos Caminhos da Fé

As conexões entre manifestações religiosas, tradições festivas da religiosidade em Minas e a relação com novos arranjos de turismo, como o TBC (Turismo de Base Comunitária) e na economia criativa. O debate abordará como esses eventos fortalecem a identidade, geram oportunidades econômicas e contribuem para o desenvolvimento das comunidades locais.

Convidados:

Cecília Queiroga (Observatório do Turismo de Minas Gerais)

Camila Bassi (Gestora Executiva da Associação dos Caminhos da Fé)

Efraim Leopoldo Rocha (Arquidiocese de Mariana).

Mediação: Professor Marcos Knupp – Curso de Turismo da UFOP

17h às 18h30 – Conferência de encerramento, com Alex Calheiros (Diretor do Museu da Inconfidência).

Tema: Museus e centros de memória na salvaguarda de patrimônios de fé e espaços para proposição de novas narrativas

O papel dos museus na preservação e valorização dos bens culturais ligados à fé, especialmente em um momento de revisão de narrativas. A adaptação dessas instituições às novas perspectivas históricas, culturais e sociais, destacando a importância da memória coletiva e do diálogo com as comunidades para a proteção e difusão desses patrimônios. A temática da conferência de encerramento tem o objetivo de provocar e problematizar a 2ª. Jornada do Seminário “Minas e os bens culturais da fé”.

Serviço:

Seminário Minas e os Bens Culturais da Fé – 1ª Jornada: Salvaguarda dos Patrimônios e Turismo da Fé

Datas: 04 e 05 de dezembro – quarta e quinta-feira

Local: Auditório Vinícius de Moraes, da FAOP

Endereço: Rua Alvarenga, 794 – Cabeças – Ouro Preto – Minas Gerais

Inscrições: Gratuitas, pelo Sympla – https://www.sympla.com.br/seminario-minas-e-os-bens-culturais-da-fe__2736400

Transmissão online: www.youtube.com/channel/UCuGxkjFsUX2sFGFy1VyzQ2g

Informações: www.faop.mg.gov.br ou pelo perfil @bensculturaisdafe