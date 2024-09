Seminário debate Política de desenvolvimento regional no estado de São Paulo

O Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura do Estado de SP, realizará na próxima quarta-feira, dia 11, às 14h, o seminário “O Projeto da Política de Desenvolvimento Regional no Estado de São Paulo: possibilidades e limites”, proferido pelo economista Elson Luciano Silva Pires.

Neste encontro, serão debatidas as possibilidades e os limites da política estadual de desenvolvimento regional proposta pelo Projeto de Lei Complementar n° 14 (Mensagem A – n° 13), enviado à Assembleia Legislativa em 31 de março de 2022. Além disso, será avaliado se a proposta representa uma inovação na regionalização do estado, considerando-se critérios de democracia, participação, integração e sustentabilidade.

O evento é coordenado pela pesquisadora do IEA Terezinha Franca, que atua em políticas agrícolas relacionadas a crédito rural, opções de financiamento agrícola, sistemas de garantia de renda, desenvolvimento rural, agricultura familiar, agroecologia e sistemas agrossilvipastoris e ILPF.

Haverá certificado de participação, para aqueles que desejarem, a partir do preenchimento de formulário online no horário do evento.

Ciclo de Seminários Estudos IEA

Desenvolvido para divulgar os estudos realizadas pelos pesquisadores e técnicos do instituto, o ciclo convida especialistas de outras instituições para abordar tópicos pertinentes à economia agrícola. Essa iniciativa visa facilitar a troca de conhecimentos, promover debates e disseminar informações, oferecendo uma plataforma de discussões para diversos públicos interessados.

Sobre o palestrante

Elson Luciano Silva Pires é Economista, Mestre em Economia Regional e Urbana e Doutor em Sociologia do Trabalho, ambos pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA/USP). Professor Titular aposentado da UNESP, Campus de Rio Claro, sua atuação se concentra nas áreas de Economia Regional e Urbana e Geografia Econômica.

Serviço

Ciclo de Seminários Estudos IEA

“O Projeto da Política de Desenvolvimento Regional no Estado de São Paulo: possibilidades e limites”

Data: 11 de setembro (quarta-feira), 14h

Transmissão online pelo canal da SAA/SP no YouTube