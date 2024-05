Semil lança ampla programação para a Semana do Meio Ambiente

A partir deste domingo (2) até o dia 8 de junho a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio de suas coordenações e empresas vinculadas, promove uma série de atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Celebrada anualmente, em 5 de junho, a data foi criada em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, com o objetivo de conscientizar a população sobre os a importância da preservação dos recursos naturais.

A agenda tem início com um dia de atividades gratuitas para a população no Parque Ecológico do Tietê, com plantio de mudas, exposições, oficinas e distribuição de sementes. De acordo com o subsecretário de Meio Ambiente da Semil, Jônatas Trindade, o objetivo da programação é “envolver a comunidade nessa semana tão importante, fazendo com que se engajem e reflitam sobre a contribuição de cada um nesse desafio contínuo de preservação de nossos recursos”.

Nos dias 3 e 4, estão previstas inaugurações, seminários, debates e visitas de campo. No dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, será lançado pelo Governo do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, um grande pacote de ações voltadas para a resiliência climática dos municípios paulistas. De 6 a 8 estão programados vários eventos, com destaque para o lançamento do Fundo de Aval de Eficiência Energética (FAEE), que oferece apoio para as pequenas e médias empresas instaladas no estado de São Paulo financiarem projetos de eficiência energética e modernização tecnológica.

Confira a programação:

DOMINGO, 2 DE JUNHO

Lançamento da Semana do Meio Ambiente

Horário: 11h

Local: Parque Ecológico do Tietê (Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart)

Endereço: Rodovia Parque, 8.055, Engenheiro Goulart – São Paulo/SP

Descrição: Haverá plantio de mudas e distribuição de sementes de Jussara.

Abertura da exposição “Algoritmo Selvagem Reset”

Horário: das 9h às 16h

Local: Museu Tietê – PET

Endereço: Rodovia Parque, 8.055, Engenheiro Goulart – São Paulo/SP

Descrição: A exposição tem como objetivo diminuir o engajamento de conteúdos nas redes sociais que exploram a imagem de animais silvestres como pets, humanizados ou interagindo com pessoas e que contribuem para o aumento do tráfico de animais silvestres.

Público-alvo: Visitantes do parque e grupos escolares.

Período da exposição: de 2 a 8 de junho, das 8h às 17h.

Abertura da exposição sobre o impacto da linha de pipa na fauna silvestre

Horário: das 9h às 16h

Local: Casarão – PET

Endereço: Rodovia Parque, 8.055, Engenheiro Goulart – São Paulo/SP

Descrição: Exposição autoguiada, que tem como objetivo conscientizar os visitantes sobre impacto da linha de pipa na fauna silvestre, por meio de imagens de acidentes e lesões causada por linha de pipa nos animais recebidos no Cetras SP.

Público-alvo: Visitantes do parque e grupos escolares.

Período da exposição: de 2 a 7 de junho, das 8h às 17h.

Bioblitz: Bichos do Parque Ecológico do Tietê

Horários: das 10h às 12h e das 13h às 15h

Local: Parque Ecológico do Tietê

Endereço: Rodovia Parque, 8.055, Engenheiro Goulart – São Paulo/SP

Descrição: Ação visa promover o conhecimento e a valorização sobre a diversidade faunística do Parque Ecológico do Tietê (PET) e uma maior aproximação de seus visitantes com a natureza. Haverá orientações sobre a utilização do app ©iNaturalist, plataforma digital gratuita de registros de biodiversidade, onde será criado um projeto de curta duração (conhecido como “BioBlitz”). O ponto de encontro será em frente ao Museu do Tietê.

Público-alvo: Adolescentes e adultos.

Oficina de enriquecimento ambiental na reabilitação de animais silvestres

Horário: das 11h às 15h

Local: Casarão – PET

Endereço: Rodovia Parque, 8.055, Engenheiro Goulart – São Paulo/SP

Descrição: Durante a oficina, os participantes irão confeccionar, sob a orientação da equipe técnica do Cetras-SP, itens que serão utilizados no enriquecimento ambiental de psitacídeos (papagaios, araras e maritacas), visando a reabilitação para soltura.

Público-alvo: Visitantes do PET.

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JUNHO

Programa: Por Dentro da Conservação

Horários: das 9h às 12h e das 13h30 às 16h

Local: CECFau – Núcleo de Conservação de Fauna de Araçoiaba da Serra

Endereço: Estrada de Jundiaquara, 33b – Araçoiaba da Serra/SP

Descrição: Visita de duas escolas (às 9h30, com estudantes de 13 e 14 anos; e às 13h30, com alunos de 4 e 5 anos) às instalações do CECFau, com foco em apresentar os cuidados envolvidos com as espécies de animais ameaçados de extinção mantidas pelo Centro. A visita será conduzida pelos biólogos, veterinários e tratadores que atuam na rotina com os animais. Serão desenvolvidas atividades de enriquecimento ambiental paraTambém será realizado o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, com ênfase na importância da preservação do bioma.

Inauguração da unidade do programa Meu Pet em Dois Córregos

Horário: 11h

Endereço: Rua XV de novembro, 15, Centro – São Paulo/SP

Descrição: Inauguração do consultório veterinário no município de Dois Córregos, localizado na Região de Bauru, e anúncio de mais sete unidades no Estado de SP.

Workshop: Avanços da Pesquisa Ambiental com o Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura e Pesquisa (PDIP/FAPESP)

Horário: das 12h às 17h

Local: Auditório Augusto Ruschi (Sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb)

Endereço: Av. Professor Frederico Herman Júnior, 345, 1º andar, Alto de Pinheiros – São Paulo/SP

Descrição: O evento tem como objetivo apresentar como a modernização da infraestrutura de pesquisa proporcionada pela concessão de dois auxílios pela FAPESP ao Instituto de Pesquisas Ambientais, no âmbito do Edital “Planos de Desenvolvimento Institucional em Pesquisa (PDIPs)”, permitiu avançar no conhecimento técnico-científico, na formação de recursos humanos e nas ações de inovação tecnológica, ampliando o apoio às políticas públicas da SEMIL destinada à melhoria da qualidade ambiental e bem-estar humano e estímulo à sustentabilidade.

Inscrições pelo link (vagas limitadas): Link

TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO

Dia de Campo – Operação SP Sem Fogo

Horário: 9h às 12h

Local: Parque do Juquery, Escola de Bombeiros

Endereço: Rua Miguel Segundo Lerussi, Franco da Rocha

Descrição: Balanço das ações de preparação para a fase vermelha, exposição de equipamentos e orientações sobre os riscos e impactos dos incêndios florestais.

Soltura de alevinos no Sistema Produtor Alto Tietê

Horário: 10h

Local: Barragem Ponte Nova

Endereço: Rod. Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), Km 80, Bairro do Alegre – Salesópolis/SP

Descrição: A Sabesp iniciará a soltura de mais de 10 mil peixes em diversos rios da bacia do Alto Tietê-Cabeceiras. A ação faz parte do Programa de Repovoamento da Companhia, que busca colaborar para a proteção do meio ambiente e a estabilidade dos ecossistemas locais, e acontecerá em parceria com do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Durante o evento, ocorrerá a soltura de aproximadamente 200 alevinos.

QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

Solenidade em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Horário: 10h

Local: Palácio dos Bandeirantes

Endereço: Av. Morumbi, 4.500, Morumbi – São Paulo/SP

Descrição: Durante o evento, haverá anúncio de um pacote de ações voltadas para a resiliência climática.

Comemoração aos 10 anos da Comissão Pró-Primatas Paulistas (CPPP)

Horário: das 15h às 18h

Local: Auditório CONSEMA (Sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb)

Endereço: Av. Professor Frederico Herman Júnior, 345, Prédio 6, Alto de Pinheiros – São Paulo/SP

Descrição: Programação do evento contempla palestras, com temas relacionados à Conservação de Primatas no Estado de São Paulo.

Transmissão: pelo Zoom

VI Expoambiente de Iguape

Horário: 8h às 17h

Local: Praça São Benedito, Centro, Iguape

Descrição: O evento, organizado pela Fundação Florestal com apoio da Prefeitura Municipal de Iguape, busca a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e a parceria da comunidade iguapense.

QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO

Conferência EcoCidadã do DAEE Escola das Águas: Palestras

Horário: a partir das 9h

9h: Qual a importância de falarmos sobre as mudanças climáticas, com a superintendente do DAEE, Mara Ramos;

9h45: Os impactos das mudanças climáticas no litoral paulista, com o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e da Escola das Águas, Paolo Alfredini;

10h30: Videocast Hidrocast: Resiliência das cidades aos eventos extremos – Drenagem, com o diretor de Recursos Hídricos do DAEE, Dante Ragazzi Pauli, a consultora da Teraviz e coordenadora da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps), Olivia Gavioli, e o professor do Centro Paula Souza (CPS), Robson Costa.

Transmissão: pelo YouTube do DAEE

Visita técnica ao Programa Nascentes, em Joanópolis.

Horário: 8h às 17h

Local: Joanópolis

Programação:

Manhã:

Visita a uma propriedade que integra a Prateleira de Projetos do Programa Nascentes onde há trechos em fases distintas do processo de restauração.

Demonstração da aplicação do protocolo de monitoramento dos projetos de restauração.

Tarde:

Roda de conversa com proponentes de projeto do Programa Nascentes.

Apresentação do Painel Verde (projetos de restauração).

Apresentação de fotos e vídeos dos projetos de prateleira que estão em andamento.

Diálogo sobre a escassez de mão de obra no campo.

Lançamento do Sistema de Monitoramento Automático da Qualidade das Águas (SIMQUA)

Horário: 10h

Local: Auditório Augusto Ruschi (Sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb)

Endereço: Av. Professor Frederico Herman Júnior, 345, 1º andar, Alto de Pinheiros – São Paulo/SP

Descrição: Bate-papo entre Cetesb, DAEE, Sabesp e convidados para apresentação e operação do SIMQUA, com debate sobre monitoramento integrado.

Lançamento do Fundo de Aval de Eficiência Energética (FAEE)

Horário: 14h

Local: Auditório Augusto Ruschi (Sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb)

Endereço: Av. Professor Frederico Herman Júnior, 345, 1º andar, Alto de Pinheiros – São Paulo/SP

Descrição: Fundo oferece apoio para as pequenas e médias empresas instaladas no estado de São Paulo financiarem projetos de eficiência energética e modernização tecnológica.

SEXTA-FEIRA, 7 DE JUNHO

Conferência EcoCidadã do DAEE Escola das Águas: Visita monitorada

Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Local: Visita monitorada ao Parque Ecológico do Tietê

Endereço: Rodovia Parque, 8.055, Engenheiro Goulart – São Paulo/SP

Descrição: A área verde tem importante papel na preservação da fauna e flora da várzea do rio Tietê, com projeto arquitetônico e paisagístico de Ruy Ohtake

Visita ao PSA Guardiões da Floresta, Parque Estadual Jaraguá, Aldeia Jaraguá

Horário: 10h

Local: Parque Estadual Jaraguá – Aldeia Jaraguá

Endereço: Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539, Vila Chica Luiza – São Paulo/SP

Descrição: O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Guardiões da Floresta, repassa, mensalmente, entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil para famílias de indígenas desenvolverem projetos nos seguintes eixos: monitoramento territorial, ambiental e da biodiversidade; restauração florestal e manejo; qualificação intercultural e turismo de base comunitária ou de viés pedagógico em educação socioambiental, todos com metas e cronogramas definidos.

SÁBADO, 8 DE JUNHO

Cinema Ecológico na Floresta

Horário: 18h30 às 22h

Local: Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA)

Endereço: Avenida Navarro de Andrade, Rio Claro

Descrição: Cinema no parque, com entrada gratuita.