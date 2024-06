Semil faz parceria internacional e amplia análises de impacto social nas ações de infraestrutura

O Governo de São Paulo se uniu à University College London (UCL) e à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) em acordo de colaboração para a criação do Observatório Social de Infraestrutura Sustentável. O objetivo é incorporar aos projetos e políticas análises específicas sobre o impacto social da infraestrutura, inclusive no que diz respeito a grupos vulneráveis e comunidades específicas. A iniciativa foi oficializada nesta segunda-feira (17), em Londres, com a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Água e saneamento, resíduos, mobilidade urbana, estradas, ferrovias, portos, aeroportos e outros projetos de infraestrutura social são exemplos de áreas específicas que podem se beneficiar das pesquisas e análises do Observatório. “Temos como meta o desenvolvimento sustentável, considerando o impacto sobre o meio ambiente e as comunidades. A assinatura da cooperação vai ao encontro desse objetivo, ampliando a nossa capacidade de prever impactos e planejar com mais eficiência, observando sempre as boas práticas e desafios do setor”, comenta a secretária da Semil, Natália Resende.

A cooperação também permite a exploração de oportunidades de intercâmbio de conhecimentos e capacitação para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura, incluindo programas executivos curtos da FESPSP/UCL e MBAs nas áreas de Parcerias Público-Privadas, Saneamento Ambiental e ESG.