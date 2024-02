Semil conclui obras de modernização no terminal de Vicente de Carvalho

Parte do mega pacote de requalificação das travessias em embarcações, o novo flutuante da estação de passageiros Vicente de Carvalho, em Guarujá, entrará em operação nesta quinta-feira, 15, cerca de quatro meses antes da previsão inicial. A Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) investiu R$8 milhões em uma estrutura completamente nova que propicia mais conforto e agilidade no embarque e desembarque.

O novo flutuante – estrutura em metal e madeira que faz a ligação entre a embarcação e o píer – tem duas passarelas novas. São 250 m² de superfície e capacidade para duas operações (embarque, desembarque ou ambas) simultâneas.

Com a entrega do flutuante, o Governo de São Paulo conclui as melhorias programadas para Guarujá. Em dezembro de 2023, a Semil entregou a reforma do terminal, que recebeu investimentos de R$6,8 milhões em novos pisos, cobertura, acessibilidade e muro de contenção do estaleiro. A reforma da estação, construída nos anos 1950, incluiu também novas instalações elétricas e hidráulicas e sistema de combate a incêndio.

Também está em andamento a reforma da estação Praça da República, do lado de Santos, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2024. As melhorias – novo flutuante e reformas das duas estações – demandaram investimentos superiores a R$20 milhões.

“A estação Vicente de Carvalho está mais funcional, segura e com acessibilidade garantida para todos. Estamos avançando em outras frentes de melhoria com o objetivo de tornar todo o sistema de travessias mais eficiente, melhorando a vida da população com um serviço melhor prestado”, afirma o secretário-executivo da Semil, Anderson de Oliveira.

A travessia Santos/Vicente de Carvalho é uma das mais movimentadas do Estado de São Paulo, com uma média diária de 9,9 mil passageiros, sendo 7,9 mil pedestres e mais de 2 mil ciclistas. Ao longo de 2023, foram transportados 3,6 milhões de passageiros, entre pedestres e ciclistas.

Requalificação – Além das reformas das estações em Santos e no Guarujá e do novo flutuante, a Semil também tem investido em melhorias das embarcações e em um novo flutuante para a travessia Cananéia/Ariri.

No ano passado, R$34,6 milhões foram aplicados em reformas de cinco ferry boats, sendo dois para Santos/Guarujá (FB-26 e FB-14) e mais três para São Sebastião/Ilhabela (FB-29, FB-25 e FB-19).

As reformas integram um pacote de R$ 243 milhões que serão aplicados, até o final de 2024, pelo Governo de São Paulo na melhoria do sistema de balsas do Estado.