Semil antecipa entrega de flutuante da Travessia Santos/Vicente de Carvalho

As obras de instalação do novo flutuante na estação de passageiros de Vicente de Carvalho entram na reta final e devem ser concluídas até o final de fevereiro, ou seja, mais de quatro meses antes do previsto. Com investimento de R$ 8 milhões, a reforma realizada pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) visa melhorar o embarque e o desembarque de passageiros, já que a estrutura que está sendo instalada, e que inclui duas passarelas de pedestres, é totalmente nova, mais moderna e segura.

A instalação foi dividida em etapas: na primeira, uma das passarelas antigas foi removida e colocada uma provisória; na segunda, foi retirada outra passarela deteriorada e, por fim, ocorre a montagem do novo conjunto (flutuante e passarelas).

O novo equipamento é uma estrutura de metal e madeira, com 250 m² de superfície, além de guarda-corpo e cobertura que garantem mais qualidade e conforto aos usuários do sistema.

Diariamente, a travessia Santos Vicente de Carvalho transporta, em média, 9,9 mil, sendo 7,9 mil pedestres e mais de 2 mil ciclistas. Ao longo de 2023, foram transportados 3,6 milhões de passageiros, entre pedestres e ciclistas.

Outros investimentos – O terminal de Vicente de Carvalho (Travessia Santos/Vicente de Carvalho) recebeu uma série de obras em 2023. Foram instalados novos pisos e reparada a cobertura e instalações elétricas e hidráulicas, sistema de combate a incêndio, acessibilidade e o muro de contenção do estaleiro. Ao todo, o Governo do Estado de São Paulo investiu R$ 6,8 milhões no prédio, construído nos anos 1950.

Também está em andamento a reforma da estação Praça da República, do lado de Santos. A requalificação da Travessia – novo flutuante e reformas das duas estações – demandou investimentos superiores a R$ 20 milhões.

“A estação Vicente de Carvalho está mais funcional, segura e com acessibilidade garantida para todos. Estamos avançando em outras frentes de melhoria com o objetivo de tornar todo o sistema de travessias mais eficiente, melhorando a vida da população com um serviço melhor prestado”, afirmou o secretário-executivo da Semil, Anderson de Oliveira.

A Semil também tem intensificado os reparos e reformas das embarcações. No ano passado, R$34,6 milhões foram aplicados em reformas de cinco embarcações, sendo duas para Santos/Guarujá (FB-26 e FB-14) e mais três para São Sebastião/Ilhabela (FB-29, FB-25 e FB-19). Assim como um novo flutuante na travessia Cananéia/Ariri.

As reformas integram um pacote de R$ 243 milhões que serão aplicados pelo Governo de São Paulo até o final deste ano na melhoria do sistema de balsas do Estado.