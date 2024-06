Semil abre Semana do Meio Ambiente promovendo conscientização no Parque Ecológico Tietê

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) deu início neste domingo (2), no Parque Ecológico Tietê (PET), a uma programação especial em celebração à Semana do Meio Ambiente. As atividades, que se estenderão pela semana, têm como foco destacar a preservação da natureza, os cuidados com a fauna e a conscientização sobre o futuro do planeta.

Diversificadas, as atrações realizadas hoje no Parque Ecológico Tietê esperam sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental, além do cuidado com a fauna, reforçando a necessidade de ações conscientes para garantir um futuro sustentável.

As comemorações começaram às 10h, no Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart, com uma ação de plantio de mudas e distribuição de sementes de palmeira jussara. O evento contou com a presença do subsecretário de Meio Ambiente, Jônatas Trindade. Na oportunidade, ele detalhou um pouco do que será apresentado até o dia 8 de junho:

“Essa semana vamos expor um pouco do trabalho que São Paulo tem desenvolvido na sua agenda ambiental. Serão diversas ações como palestras, workshops e oficinas voltadas à conscientização e preservação”, declarou.

Ainda na programação deste domingo (2), uma equipe do Centro de Triagem e Reabilitação de São Paulo (Cetras-SP) promoveu uma dinâmica interativa utilizando o aplicativo ©iNaturalist. Este aplicativo permite que qualquer pessoa registre fotos ou sons de diversas espécies, contribuindo para a base de dados sobre biodiversidade.

O Cetras também ofereceu uma oficina de enriquecimento ambiental voltada para a reabilitação de animais silvestres como papagaios, araras e maritacas. A atividade teve como objetivo confeccionar itens que ajudem esses animais, os preparando para a soltura na natureza.

Além das atividades de domingo, o Parque Ecológico promove duas exposições que estarão disponíveis para visitação até 8 de junho, das 9h às 16h, ambas no Museu Tietê. A primeira exposição, intitulada “O Impacto de Linhas de Pipa para Fauna Silvestre”, apresentará imagens impactantes de acidentes e lesões causadas nos animais atendidos pelo Cetras-SP.

A segunda exposição, “Algoritmo Selvagem Reset”, esta mostra é parte de uma campanha do Instituto Amparo Animal, apoiada pela Semil, que visa transformar os algoritmos das mídias sociais para combater o tráfico de animais selvagens, incentivando uma reflexão sobre o impacto do engajamento online.