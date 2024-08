Semil abre consulta pública sobre uso de parques na capital e na Grande São Paulo 

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) disponibilizou orientações para uso e operacionalização de três parques do estado de São Paulo, que somam 3.481.000 m2, o equivalente a duas vezes a área do Parque Ibirapuera. O objetivo é que a população frequentadora dos locais possa trazer suas contribuições sobre a utilização de cada unidade, como sugerir mudanças na abertura do parque ou transformar um espaço para um playground, academia ou área pet.



A consulta com a população é importante porque, por meio dessa ação, os frequentadores do entorno poderão trazer suas avaliações como visitantes diários e conseguem enxergar uma mudança ou necessidade diferente de quem não utiliza o espaço com frequência. Para conferir a minuta elaborada e fazer essa análise, basta acessar: Parque Gabriel Chucre; Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber e Parque Ecológico do Guarapiranga.



O documento foi desenvolvido pela Semil, por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias (CPP), e contém informações sobre os aspectos da unidade, como acessos, regras e proibições de uso do espaço. Depois desta etapa de consulta pública, as contribuições serão consolidadas e avaliadas. Para contribuir, o usuário deve preencher o formulário relacionado a cada parque:

A população tem até 30 dias para enviar os pareceres.

Sobre os parques

O Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu – Professor Aziz Ab’Saber, inaugurado em 1997, abrange uma área de 1.280.000 m², em terreno localizado entre a Represa Guarapiranga e a cidade de Embu-Guaçu. O parque foi implantado com objetivos de proteção ambiental, recuperação de áreas verdes degradadas, repovoamento vegetal e educação ambiental. O espaço conta com 17.000 m² para visitação pública, que contemplam áreas recreativas e para prática esportiva.

Já o Parque Ecológico Guarapiranga, inaugurado em 1999, possui 3.330.000 m², foi criado considerando a necessidade de preservação, recuperação e aumento de áreas verdes na Região Metropolitana de São Paulo, assim como a necessidade de se estabelecer um ambiente ecologicamente equilibrado para promover melhorias nas condições de vida da população. O visitante encontra trilhas pela natureza, o Museu do Lixo, uma biblioteca e o núcleo de Educação Ambiental, que realiza diversas oficinas.

Por fim, o Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba. Inaugurado em 2012, possui 134 mil m² de área e tem uma história ligada ao rio Tietê devido ao seu local de implantação. Dentro do parque, é possível encontrar estruturas que contam tal relação, como por exemplo a estrutura metálica denominada “proa”, que aponta para Salesópolis, município onde se encontra a nascente do Tietê. O parque está equipado para atividades de lazer e esportes e também conta com centro de educação ambiental.