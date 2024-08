Semifinais do Torneio Regional de Futebol de Base 2024 de Nova Odessa têm início neste sábado

Começam neste próximo sábado (17/08) as semifinais do Torneio Regional de Futebol de Base 2024, uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que conta com aproximadamente 400 crianças e adolescentes de projetos sociais da cidade – além de uma equipe convidada de Americana.

Os jogos acontecem nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 em campos de Nova Odessa e Americana. Os jogos são em turno único, ou seja, no estilo “mata-mata”, em que os vencedores das partidas únicas vão avançar para as finais – que devem acontecer em agosto.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes, o árbitro José Henrique de Carvalho, “Nós da Secretaria de Esportes estamos muito felizes com a realização deste campeonato, porque além do Campeonato Amador adulto e de outras modalidades acontecendo na cidade, pudemos complementar agora com o futebol para crianças e adolescentes, onde temos uma grande demanda na cidade”, afirmou.

“Este campeonato veio proporcionar mais interação entre as equipes e movimentou de fato ainda mais o futebol na cidade, tendo boa participação das famílias dos atletas nos campos, para acompanhar os seus filhos”, completou o adjunto.

As primeiras semifinais acontecem neste sábado, dia 17 de agosto, no Campo da Vila Azenha. Os jogos terão início com a Categoria Sub-11 entrando em campo. Os times da Vila Azenha e Juventude se enfrentarão às 13h15, enquanto os Meninos Brilhantes jogarão contra o time do São Manoel às 14h10. A categoria Sub-15 terá início às 15h, com o jogo dos Meninos Brilhantes contra o time da Vila Azenha e às 16h10, o São Manoel jogará contra o time do Juventude.

Complementando as semifinais, no sábado seguinte (dia 24/08), também no Campo da Vila Azenha, os jogos terão início com a categoria Sub-13 entrando em campo. Os times dos Meninos Brilhantes e do Real se enfrentarão às 13h15, enquanto o São Manoel jogará contra o time da Vila Azenha, às 14h10. A categoria Sub-17 terá início às 15h com o jogo dos Meninos Brilhantes contra o time do Real. E, às 16h10, o São Manoel jogará contra o time do Juventude.