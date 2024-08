Semifinais do surfe estão confirmadas para esta segunda

A Associação Internacional de Surf (ISA, na sigla em ingês) emitiu nota em que confirmou que as semifinais do surfe devem começar a partir das 17h30 desta segunda-feira (5), no horário de Brasília.

A primeira bateria é entre Alonso Correa, do Peru, e Kauli Vaast, da França.

Gabriel Medina deve entrar na água na sequência, por volta das 18h05.

Tatiana Weston-Webb vai competir às 19h18.