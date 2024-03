Semifinais da Superliga B Bet7k feminina 2024 estão definidas

Os confrontos das semifinais da Superliga B Bet7k feminina foram definidos no sábado (16/3), após a última rodada da fase classificatória. De um lado, o primeiro colocado Mackenzie Cia. Do Terno (MG) enfrenta o Curitiba Vôlei (PR), quarto. Do outro, o Recife Vôlei (PE), dono da segunda melhor campanha, tem pela frente o Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), que passou em terceiro. Os dois que avançarem na série melhor de três garantem o sonhado acesso para a Superliga 2024/2025.

A primeira rodada das semifinais acontece no dia 25, com o mando de quadra do Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) e do Curitiba Vôlei (PR). No dia 28, serão realizados os jogos da segunda rodada, na casa do Mackenzie Cia. Do Terno (MG) e do Recife Vôlei (PE). As partidas da terceira rodada, em caso de empate na série, acontecem nos dias 2 e 3 de abril, novamente com a vantagem do mando para os donos das melhores campanhas.

O Mackenzie Cia. do Terno (MG) entrou em quadra com a liderança já assegurada e perdeu a invencibilidade na competição para o Abel Moda Vôlei/Brusque (SC): 3 sets a 0 (29/27, 25/16 e 25/15), na Arena Brusque. Com isso, o time mineiro, que tem no elenco a campeã olímpica Sassá, fechou a fase classificatória com 30 pontos. Já o grupo catarinense, dirigido por Maurício Thomas, alcançou a oitava vitória e chegou aos 25.

O Recife Vôlei (PE), que precisava do triunfo sobre o ACE/NC Extreme (GO) para garantir o segundo lugar, atingiu o objetivo. Fora de casa, no Colégio Externato São José, em Goiânia, a equipe da levantadora Fabíola conquistou a vitória por 3 sets a 1 (23/25, 25/18, 21/25 e 19/25) e encerrou a primeira fase com 26 pontos, com oito resultados positivos.

O Curitiba Vôlei (PR) também entrou em quadra com a classificação garantida. O time da central campeã olímpica Valeskinha fez sua parte, superou o Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR) por 3 sets a 0 (27/25, 25/13 e 25/20) e fechou em quarto, com 24 pontos. Foi a nona vitória da equipe paranaense.

Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR), ACE/NC Extreme (GO), AGEE São Carlos (SP) e Ascade (DF) disputarão a Superliga C em 2025.

Confira os resultados da 11ª rodada da Superliga B Bet7k feminina

Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) 3 x 0 Mackenzie Cia. do Terno (MG) (29/27, 25/16 e 25/15)

AGEE São Carlos (SP) 3 x 0 Ascade (DF) (25/14, 25/17 e 25/22)

ACE/NC Extreme (GO) 1 x 3 Recife Vôlei (PE) (23/25, 25/18, 21/25 e 19/25)

Irati Vôlei/AVI/Vitaminas Neo Química (PR) 0 x 3 Curitiba Vôlei (PR) (25/27, 13/25 e 20/25)

Renasce Sorocaba (SP) 3 x 1 ACV/Unoesc/Chapecó (SC) (25/19, 22/25, 25/20 e 25/17)

Vôlei Natal Desportivo (RN) 0 x 3 Tijuca Tênis Clube (RJ) (18/25, 13/25 e 22/25)

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro