Semifinais abrem o domingo decisivo do CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro na Prainha

Os títulos do CBSurf Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB serão decididos na manhã deste domingo em São Francisco do Sul. No sábado de céu nublado, com chuvas, frio, mas de boas ondas na Prainha, foram definidas as semifinais das duas categorias e apenas dois catarinenses se classificaram. Com isso, os jovens Lucas Haag, 20 anos, e Maria Autuori, 16 anos, largam na frente do ranking profissional da Federação Catarinense de Surf (Fecasurf). Já a saquaremense Taís Almeida e o paulista atual campeão brasileiro, Weslley Dantas, seguem na busca do bicampeonato na única etapa da Taça Brasil da Confederação Brasileira de Surf em Santa Catarina.

As semifinais da Taça Brasil 5000 São Chico Pro vão abrir o domingo decisivo na Prainha. As duas primeiras vagas para a grande final feminina, serão disputadas pela melhor surfista do Brasil em todos os tempos, Silvana Lima, as também cearenses Juliana dos Santos e Larissa dos Santos e a líder do ranking catarinense profissional de 2024, Maria Autuori. Na segunda semifinal, a defensora do título da etapa da Taça Brasil de São Francisco do Sul, Taís Almeida, enfrenta a gaúcha Alexia Monteiro e as paranaenses Nathalie Martins e Duda Azamor.

No masculino, os paulistas são maioria entre os semifinalistas, com metade dos oito concorrentes ao título da Taça Brasil 5000 São Chico Pro, que em 2023 foi encerrada com Weslley Dantas ganhando uma final 100% paulista com Wesley Leite, que foi barrado nas quartas de final. Nesse ano, todas as baterias são formadas por quatro surfistas. Na primeira semifinal, estão os paulistas Ryan Kainalo e Renan Pulga, com o carioca Vitor Ferreira e o potiguar Samuel Joca. Na outra, o defensor do título, Weslley Dantas, enfrenta o também paulista Alex Ribeiro, o líder do ranking catarinense profissional de 2024, Lucas Haag, além de Daniel Templar, de Saquarema (RJ).

A Taça Brasil 5000 São Chico Pro termina neste domingo, ao vivo pelos sites CBSurf org.br e Fecasurf.com.br. E na terça-feira, começa o penúltimo desafio do Dream Tour 2024, o outro campeonato que transformou a ilha de São Francisco do Sul como a “Capital Nacional do Surfe” neste mês de setembro. O prazo do Dream Tour vai até o dia 23 e reúne a elite que disputa os principais títulos brasileiros da temporada. Os 28 melhores no ranking final masculino e as 14 primeiras do feminino, permanecerão na Divisão Principal da CBSurf, enquanto a Taça Brasil classifica os 16 homens e as 8 mulheres que completarão o grupo dos top-44 e das top-22 do Dream Tour 2025.

A Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentada por MB é a sétima das dez etapas da Taça Brasil e está abrindo o Circuito Profissional da Federação Catarinense de Surf. O primeiro ranking estadual de 2024 está sendo formado pelos catarinenses mais bem colocados neste evento, ou surfistas de outros estados que residem no estado há mais de 3 anos e são filiados na Fecasurf. Os únicos que se classificaram para as semifinais no sábado, foram Lucas Haag que mora em Florianópolis e Maria Autuori que é da Guarda do Embaú, na Palhoça. Eles largam na frente na corrida dos títulos catarinenses de 2024.

LÍDERES DO CATARINENSE – “Estou muito feliz de ser líder do ranking catarinense profissional e agora é focar na próxima etapa para ser campeã”, disse Maria Autuori, que tem apenas 16 anos de idade e mora na Guarda do Embaú, mesmo lugar da tricampeã catarinense e atual campeã brasileira, Tainá Hinckel. “Isso mesmo, sou da Guarda também, vai dar sorte e é isso, vamos com tudo pra tentar manter o título em casa”.

Lucas Haag também era só alegria: “Estou muito feliz por ter avançado essa bateria e pela liderança nesse ranking, porque todo mundo sabe que o nível catarinense é um dos mais altos do Brasil. A felicidade é enorme de começar essa primeira etapa do circuito na liderança. Esse já é o meu melhor resultado na carreira, nunca tinha feito uma semifinal num evento profissional e vamos com tudo, tentar chegar na primeira final também”.

A liderança da Maria Autuori foi confirmada no último confronto das quartas de final, quando a baiana de Itacaré, Potira Castaman, que há 4 anos mora em Florianópolis e representa Santa Catarina nas competições da CBSurf, foi barrada pela defensora do título da Taça Brasil 5000 São Chico Pro, Tais Almeida, e pela campeã brasileira Larissa dos Santos. Maria Autuori já havia se classificado para as semifinais, eliminando a paulista Kemily Sampaio e a carioca Mariana Areno, na bateria vencida pela paranaense Nathalie Martins.

Na competição masculina, seis surfistas brigaram pela liderança do ranking catarinense no sábado. Gabriel Junior ficou ainda nas baterias restantes da terceira fase, que abriram o penúltimo dia da Taça Brasil 5000 São Chico Pro. Outros quatro caíram nas oitavas de final, depois de Lucas Haag se classificar para as quartas de final na segunda bateria. Leo Casal ficou em último na terceira, Walley Guimarães e o bicampeão catarinense de 2022 e 2023, José Francisco, perderam juntos na sétima e o local de São Chico, Gustavo Ramos, saiu da briga na última.

MELHORES DO DIA – Nas quartas de final que fecharam o sábado, Lucas Haag ganhou a segunda vaga nas semifinais, na bateria vencida pelo campeão mundial Junior da ISA, Ryan Kainalo. Eles venceram o confronto de gerações com os bem mais experientes, Luel Felipe e Artur Silva. Na segunda bateria, o campeão brasileiro Weslley Dantas, usou os aéreos para ganhar a maior nota do dia, completando um full rotation muito alto, que recebeu 8,33 dos juízes. Ele segue na busca do bicampeonato na Taça Brasil 5000 São Chico Pro e ficou com um dos dois rodízios no Kanto da Pizza. O outro, do maior somatório do dia, foi vencido por Daniel Templar, com 12,93 pontos.

“Estou muito feliz com meu desempenho e eu me sinto em casa aqui”, disse Weslley Dantas. “Pra mim, foi difícil ficar 6 meses parado, então essa volta é como fosse tirar aquele cachorro raivoso da jaula. Estou na minha, quietinho, gastando tudo na água e Deus está me ajudando, me mandando ondas boas. A corrida é defender meu título aqui até o fim”, prometeu Weslley, que ficou ainda mais feliz por ter ganhado o rodízio do Kanto da Pizza, da maior nota do sábado: “Dessa vez ninguém vai tirar esse prêmio de mim e quero comer muita pizza hoje”.

Weslley Dantas também falou sobre a onda que valeu a maior nota do sábado: “Esse vento tá oscilando, tá rodando e na hora da minha bateria ficou na boca das esquerdas, então optei pelos aéreos. Esse é o meu surfe, deu certo Graças a Deus, foi a maior nota do dia e vamo que vamo. Agora é só ficar calmo, pegar as ondas boas, porque fiquei 6 meses sem competir, então é só soltar toda aquela energia guardada dentro d´água. E vamos pra cima né, seguir defendendo o título e fazendo show de surfe pra família e pra CBSurf também”.

GOAT DO BRASIL – No feminino, a recordista do sábado foi a GOAT do Brasil, a duas vezes vice-campeã mundial e hexacampeã brasileira, Silvana Lima. A cearense lidera o ranking da Taça Brasil esse ano e está em segundo no Dream Tour, só atrás da catarinense Laura Raupp. Ela venceu a terceira quarta de final por 10,50 pontos, com a nota 6,00 da sua melhor onda. Nenhuma menina conseguiu superar esses números e Silvana ganhou os dois rodízios no Kanto da Pizza do sábado. A gaúcha Alexia Monteiro, que mora em Garopaba (SC), avançou junto com ela para as semifinais, superando as paranaenses Luara Mandelli e Jessica Bianca.

“Está difícil o mar, tem vários picos e tomei um vacão na junção em duas direitas. Mas o importante é tentar, porque eu tava querendo ganhar o rodízio da pizza”, disse Silvana Lima. “Essa onda realmente tem uma junção bem difícil. Não só em cima, porque quando a gente desce, chega embaixo, tem uma corrente que te dá uma rasteira. Espero fazer melhor na próxima, mas estou feliz por ter passado pro grande dia das finais”.

DEFENSORA DO TÍTULO – Na bateria seguinte, que fechou as quartas de final, a campeã da Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentada por MB no ano passado, Taís Almeida, venceu a disputa pelas duas últimas vagas para as semifinais. Potira Castaman estava se classificando em segundo lugar, para seguir brigando pela liderança no primeiro ranking profissional da Fecasurf em 2024. Mas, nos minutos finais, a cearense campeã brasileira, Larissa dos Santos, tirou o segundo lugar da Potira e avançou junto com a saquaremense Taís Almeida.

“O mar está bem difícil. Difícil de se posicionar, de achar a onda boa, de estar no lugar certo no momento certo e Graças a Deus veio uma onda intermediária pra mim. Quando eu fiquei em pé, ela deu um levante e estou feliz que deu tudo certo. Consegui avançar pra semifinal e vamos com tudo pra próxima, para tentar chegar na final de novo aqui”, disse Taís Almeida. “Se depender de mim, já estou na final, mas não é fácil. Está afunilando, ficando cada vez mais difícil, as meninas estão surfando muito e competindo cada vez melhor. Mas estou aqui pra dar trabalho pra nova geração e, se Deus quiser, fazer mais uma final e ganhar mais um título aqui”.

A Taça Brasil 5000 São Chico Pro apresentado por MB Marketing & Eventos é uma realização da Federação Catarinense de Surf (FECASURF), em conjunto com a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e Associação de Surf da Prainha (ASP), que acontecerá com patrocínio da Prefeitura de São Francisco do Sul, através da Secretaria Municipal de Esportes, e apoio da marca Oceano, Fu-Wax, Lord, Sorvetes D´Vicz, Kanto da Pizza e Surfland Brasil, com transmissão ao vivo pelos sites Fecasurf.com.br e CBSurf.org.br.

SEMIFINAIS DO CBSURF TAÇA BRASIL 5000 SÃO CHICO PRO :

CATEGORIA MASCULINA – 3.o=5.o lugar (2.550 pts) e 4.o=7.o lugar (2.250 pts):

1.a: Renan Pulga (SP), Ryan Kainalo (SP), Samuel Joca (RN), Vitor Ferreira (RJ)

2.a: Weslley Dantas (SP), Alex Ribeiro (SP), Daniel Templar (RJ), Lucas Haag (SC)

CATEGORIA FEMININA – 3.a=5.o lugar (2.550 pts) e 4.a=7.o lugar (2.250 pts):

1.a: Silvana Lima (CE), Juliana dos Santos (CE), Larissa dos Santos (CE), Maria Autuori (SC)

2.a: Tais Almeida (RJ), Alexia Monteiro (RS), Nathalie Martins (PR), Duda Azamor (PR)

RESULTADOS DO SÁBADO NA TAÇA BRASIL 5000 SÃO CHICO PRO :

TERCEIRA FASE – 3.o=33.o lugar (800 pts) e 4.o=49.o lugar (500 pts):

—–as 12 primeiras baterias fecharam a sexta-feira

13: 1-Tales Araujo (SP), 2-Pedro Dib (SP), 3-Douglas Silva (PE), 4-Luy Gonzales (RS)

14: 1-Gustavo Ramos (SC), 2-José Francisco (PB), 3-Sunny Oliveira (RJ), 4-Deyvson Santos (RN)

15: 1-Vitor Ferreira (RJ), 2-Rafael Venuto (CE), 3-Diego Aguiar (SP), 4-Gabriel Junior (SC)

16: 1-Daniel Templar (RJ), 2-Walley Guimarães (SC), 3-Thiago Eduardo (CE), 4-Lucas Catapam (PR)

Resurf da 8.a: 1-Leo Casal (SC), 2-Luiz Mendes (SC), 3-Lucas Cainan (PR)

QUARTAS DE FINAL FEMININAS – 3.a=9.o lugar (1.800 pts) e 4.a=13.o lugar (1.700 pts):

1.a: 1-Juliana dos Santos (CE), 2-Duda Azamor (PR), 3-Gabriely Vasque (PR), 4-Luana Coutinho (SP)

2.a: 1-Nathalie Martins (PR), 2-Maria Autuori (SC), 3-Kemily Sampaio (SP), 4-Mariana Areno (RJ)

3.a: 1-Silvana Lima (CE), 2-Alexia Monteiro (RS), 3-Luara Mandelli (PR), 4-Jessica Bianca (PR)

4.a: 1-Taís Almeida (RJ), 2-Larissa dos Santos (CE), 3-Potira Castaman (BA), 4-Nicole Santos (PE)

OITAVAS DE FINAL MASCULINAS – 3.o=17.o lugar (1.100 pts) e 4.o=25.o lugar (900 pts):

1.a: 1-Luel Felipe (PE), 2-Mateus Sena (RN), 3-Giovani Pontes (SP), 4-Gabriel André (SP)

2.a: 1-Kainan Meira (PR), 2-Lucas Haag (SC), 3-Edson de Pra (PR), 4-Valentin Neves (RJ)

3.a: 1-Ryan Kainalo (SP), 2-Samuel Joca (RN), 3-Pedro Rian (CE), 4-Leo Casal (SC)

4.a: 1-Weslley Dantas (SP), 2-Artur Silva (CE), 3-Glauciano Rodrigues (CE), 4-Wiggolly Dantas (SP)

5.a: 1-Wesley Leite (SP), 2-Alex Ribeiro (SP), 3-João Artur (SP), 4-Felipe Oliveira (SP)

6.a: 1-Renan Pulga (SP), 2-Luan Ferreyra (PE), 3-Guilherme Lemos (CE), 4-Luan Carvalho (SP)

7.a: 1-Vitor Ferreira (RJ), 2-Tales Araujo (SP), 3-José Francisco (PB), 4-Walley Guimarães (SC)

8.a: 1-Pedro Dib (SP), 2-Daniel Templar (RJ), 3-Rafael Venuto (CE), 4-Gustavo Ramos (SC)

QUARTAS DE FINAL – 3.o=9.o lugar (1.800 pts) e 4.o=13.o lugar (1.700 pts):

1.a: 1-Ryan Kainalo (SP), 2-Lucas Haag (SC), 3-Artur Silva (CE), 4-Luel Felipe (PE)

2.a: 1-Weslley Dantas (SP), 2-Samuel Joca (RN), 3-Mateus Sena (RN), 4-Kainan Meira (PR)

3.a: 1-Vitor Ferreira (RJ), 2-Daniel Templar (RJ), 3-Luan Ferreyra (PE), 4-Wesley Leite (SP)

4.a: 1-Alex Ribeiro (SP), 2-Renan Pulga (SP), 3-Pedro Dib (SP), 4-Tales Araujo (SP)