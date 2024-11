Sementinhas do Esporte entrega uniformes para alunos de futsal em Ribeirão Pires

Nesta quinta-feira (21), o Instituto Mais Ação, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires e a UNIPAR, realizou a entrega de uniformes de futsal para alunos do projeto “Sementinhas do Esporte”. A cerimônia ocorreu na Areninha da Vila Monteiro e contou com a participação de crianças, familiares e representantes das instituições parceiras.

Por meio da iniciativa, 38 crianças receberam camisas de jogo, com a meta de alcançar 100 beneficiários até o final do projeto em novembro do ano que vem. Voltado para meninos e meninas entre 6 e 11 anos, o projeto contempla as categorias sub-7, sub-9 e sub-11. Seu principal objetivo é incentivar a prática esportiva e promover o desenvolvimento pessoal das crianças por meio de valores como trabalho em equipe, respeito e superação.

O “Sementinhas do Esporte” faz parte de uma ação mais ampla conduzida pelo Instituto Mais Ação, que atua em Estados como Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Paraná. A iniciativa busca fomentar o protagonismo infantojuvenil, oferecendo ferramentas para que os participantes possam traçar seus próprios destinos e se tornem cidadãos conscientes e preparados para influenciar positivamente a sociedade.

Fundado em 2018, o Instituto Mais Ação é uma organização sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento pessoal e a inclusão social através do esporte e da educação. Além de formar atletas dentro e fora das quadras, a entidade promove valores fundamentais para o convívio em sociedade e fortalece os laços entre crianças, adolescentes e suas comunidades.

O evento desta quinta-feira reafirma o compromisso das três instituições parceiras com o esporte como ferramenta de transformação social, ampliando horizontes para crianças de Ribeirão Pires e contribuindo para um futuro mais inclusivo e promissor.