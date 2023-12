Semasa realiza últimas edições do ano do Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica no domingo

O Natal vai chegar mais cedo para as famílias do Jardim Santo André. O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promove neste domingo (17), das 10h às 16h, as últimas ações dos projetos Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica deste ano. A atividade ocorrerá na Praça da Cidadania, no Jardim Santo André.

Em um clima festivo e comprometido com a responsabilidade ambiental, a Gincana Ecológica entra em cena, oferecendo às crianças uma experiência educativa e divertida. Ao passar pelo ciclo de brincadeiras, os pequenos somam pontos e podem trocar por brinquedos. Além dos tradicionais tomba-lata, bola ao cesto e minigolfe, esta edição também contará com karaokê.

Os participantes poderão escolher entre bonecas, casinhas, bicicletas, skates, ursinhos de pelúcia, jogos de tabuleiro e outros. Já no Breshopping Sustentável, os moradores podem escolher até três peças de vestuário, calçados e acessórios, como bolsas, bijuterias e lenços. Todos os itens disponibilizados foram doados nas Estações de Coleta e passaram por lavagem ecológica.

As duas iniciativas socioambientais reforçam o compromisso do município de Santo André com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), metas lançadas pela Organização das Nações Unidas, que visam mais qualidade de vida e cuidado com o meio ambiente para as cidades sustentáveis. A participação é totalmente gratuita e também haverá distribuição de pipoca e algodão doce.

Serviço

Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica

Data: 17/12/23 (domingo)

Horário: das 10h às 16h

Local: Praça da Cidadania

Endereço: Avenida Quatro, s/n – Jardim Santo André