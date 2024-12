Semasa realiza Feira de Troca de Brinquedos neste domingo no Parque Central

Em clima festivo e para promover o desapego e a sustentabilidade, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), por meio da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, promove a 5ª Feira de Troca de Brinquedos neste domingo (15), no Parque Central.

A atividade, que é gratuita, conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade e ocorre na tenda azul do parque. O evento tem uma dinâmica simples: para participar, as crianças podem levar quantos brinquedos desejarem, desde que em bom estado, e podem trocar por outros itens levados pelos demais participantes.

A equipe de educadores do Semasa estará no local para orientar pais e responsáveis, garantindo a autonomia dos pequenos durante as trocas. Ao longo do evento, que acontece das 10h às 16h, a autarquia vai promover outras atividades como contação de histórias, interação com palhaços e oficina de coral natalino. Para encerrar com chave de ouro e no clima do natal, às 15h tem a chegada do Papai Noel.

A Feira de Troca de Brinquedos surgiu em 2017 e também é uma oportunidade para que as crianças possam fazer novas amizades e se divirtam, contribuindo para a sensibilização deste público para as questões que envolvem o consumismo, que é esperado para esta época do ano.

5ª Feira de Troca de Brinquedos

Data: 15/12/24 (domingo)

Local: Tenda Azul – Parque Central

Endereço: Rua José Bonifácio – Vila Assunção – Santo André

Gratuito

Programação de atividades:

Das 10h às 16h – Troca de brinquedos

10h, 12h, 13h30 – Contação de histórias

10h30, 12h30, 14h – Interação com palhaços

11h e 14h – Oficina de coral natalino

15h – Chegada do Papai Noel