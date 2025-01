Semasa interdita três bares por excesso de ruído em Santo André

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) interditou três estabelecimentos comerciais por excesso de ruído nesta quinta e sexta-feira (dias 23 e 24 de janeiro). As operações da autarquia foram conduzidas pela equipe de fiscalização ambiental, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), por meio das equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), e resultou também na apreensão de três equipamentos.

Os locais registravam reclamações recorrentes por parte da população, além de já terem sido autuados pelo Semasa e os responsáveis orientados pelos agentes da autarquia.

Os bares estão localizados nas ruas Hamurabi e dos Missionários (Jardim Santo André) e na Avenida Ayrton Senna da Silva (Jardim Alzira Franco).

Por insistirem em promover eventos durante a noite e nas madrugadas, com recorrentes reclamações de barulho excessivo, os estabelecimentos foram interditados. No total, os locais acumulam mais de R$ 27 mil em multas.

A equipe da autarquia também apreendeu três aparelhos de som em dois estabelecimentos comerciais situados na Rua Bernardino de Campos (Centro). No primeiro, a apreensão se deu pelo histórico de dez multas nos últimos dois meses. No segundo, no mesmo período, foram oito autuações.

Para proceder com a desinterdição e/ou devolução dos equipamentos, os responsáveis deverão pagar as multas, assinar Termo de Compromisso e não realizar mais eventos ou emitir som que ultrapasse o permitido em lei.

Para denunciar casos relacionados à poluição sonora em estabelecimentos como bares, adegas, restaurantes, obras, escolas de samba e templos religiosos, o munícipe deve entrar em contato pelos canais oficiais do Semasa: site (www.semasa.sp.gov.br) e atendimento telefônico (0800-4848115 ou 4433-9300, de segunda a sexta-feir



Crédito:Divulgação/Semasa

Crédito:Divulgação/Semasa