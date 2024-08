Semasa inicia serviços de manutenção na ponte amarela do Parque Natural do Pedroso

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou nesta quinta-feira (29) os serviços de manutenção e recuperação da ponte amarela do Parque Natural Municipal do Pedroso. Entregue no início de 2017, passados oitos anos, o equipamento apresenta algumas avarias em razão das intempéries e os trabalhos visam garantir ainda mais segurança aos visitantes.

A passarela é um dos principais acessos à Unidade de Conservação, ligando o estacionamento do parque à Zona de Uso Intensivo. A ponte ficará totalmente interditada por, aproximadamente, 60 dias. Neste período, os frequentadores poderão acessar o parque por uma segunda passarela, menor, localizada cerca de 400 metros do estacionamento de veículos. Além disso, o acesso de pedestres continua normal pela portaria principal do parque, na altura do número 3.000 da Estrada do Pedroso.

Os serviços estão sendo executados por meio de compensação ambiental e consistem na troca do assoalho e vigamento metálico, reforço da base para superfície metálica com fundo antioxidante, manutenção da estrutura em aço patinável e nova pintura epóxi de todas as estruturas metálicas, o que garante maior durabilidade de todo o conjunto.

Outros investimentos – Neste ano, o Parque do Pedroso já recebeu outras melhorais, como nova pintura das edificações e churrasqueiras, inauguração do Parque Naturalizado, além da reabertura do pedalinho.

A autarquia também realiza os estudos prévios para a implantação da tirolesa e está construindo quiosques para uso dos vendedores da praça de alimentação, que funciona aos sábados, domingos e feriados na área de eventos do parque.