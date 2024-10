Semasa inicia fiscalização anual de fumaça preta na frota pública municipal

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou as inspeções anuais de fumaça preta nos veículos que integram a frota pública municipal. A ação faz parte do ProAr (Programa de Qualidade do Ar) e são fundamentais para combater a emissão de fumaça preta em desacordo com índices permitidos, o que contribui para o aumento da poluição atmosférica.

As medições tiveram início na última semana e vão abranger veículos movidos a diesel utilizados pela prefeitura e autarquias, como caminhões, caminhonetes, vans e ônibus, além dos próprios coletivos que fazem parte da frota municipal de ônibus. A ação conta com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da SATrans.

A perspectiva é concluir as vistorias até o final de novembro. A operação tem caráter preventivo e os veículos recebem um selo que indica que foram aprovados. Para fazer a aferição, os agentes do Semasa usam o opacímetro, aparelho que mede a opacidade de fumaça emitida pelo escapamento dos veículos. O equipamento permite maior precisão na aferição da fumaça preta e imprime o relatório no ato da medição.

Em 2023, o ProAr da frota pública inspecionou 228 veículos, sendo que 195 foram aprovados. Em 2024, o Semasa intensificou as blitze semanais de combate à fumaça preta na frota circulante da cidade, além de incluir as vans escolares pela primeira vez. Até o momento, já foram 1.076 veículos vistoriados, sendo que 559 aprovados. No caso das blitze, quando constatada a irregularidade, o responsável recebe um Auto de Infração Ambiental de 500 FMPs (Fator Monetário Padrão, o equivalente a R$ 2.650,80).

Estudos comprovam que os poluentes atmosféricos têm ligação direta com problemas relacionados à saúde humana. Por isso, a operação realizada pelo Semasa visa um ambiente mais saudável, priorizando a qualidade de vida da população