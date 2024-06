Semasa inicia aferições de fumaça preta em transportes escolares a diesel

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizou, nessa quarta-feira (26), a primeira operação para aferir a emissão de fumaça preta em vans e micro-ônibus escolares a diesel. A iniciativa ocorre por meio do ProAr (Programa de Qualidade do Ar) e atende a uma solicitação da SATrans e do Sindicato de Transportes Escolares.

Foram realizadas 90 aferições, das quais 68 veículos ganharam aprovação e 22 foram reprovados. Todos os testes serão aplicados em caráter preventivo, ou seja, sem aplicações de multas.

“Ações como essa são fundamentais para melhorar a saúde pública, diminuir a poluição atmosférica e, somadas a outras iniciativas, combater as mudanças climáticas, além de sensibilizar os condutores para a importância de manter os veículos em condições adequadas”, explica o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Durante a operação, os veículos aprovados recebem um selo. Os agentes do Semasa utilizam o opacímetro para fazer a aferição da fumaça emitida pelos escapamentos. Esse aparelho possui maior precisão e ainda permite que o relatório seja impresso após a medição.

Na próxima quarta-feira (3), a equipe de fiscalização ambiental da autarquia retomará as aferições em transportes escolares a diesel.