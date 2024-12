Semasa finaliza curso para zeladores das Estações de Coleta

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) concluiu a formação para os zeladores das Estações de Coleta (ECs) da cidade. O objetivo foi aprimorar o atendimento, reciclar conteúdos e igualar os conhecimentos de todos os profissionais que atuam nos ecopontos andreenses. No total, 49 zeladores, entre servidores próprios da autarquia e terceirizados da contratada, participaram do treinamento.

Dividida em seis turmas, com dois dias de duração cada, a formação contou com conteúdo teórico e prático, além de visita ao Aterro Sanitário. O conteúdo teórico trouxe informações sobre legislação, número de atendimentos, direitos e deveres, materiais recebidos e problemas que podem acontecer no dia a dia de trabalho. Santo André conta com 30 Estações de Coleta distribuídas pelo território e estes equipamentos são importantes aliados na conservação e limpeza da cidade.

“O último estudo gravimétrico dos resíduos mostrou que 23,45% dos resíduos recicláveis recolhidos no município são descartados diretamente pelos moradores nos ecopontos, o que garante a qualidade dos materiais enviados às cooperativas de reciclagem e a redução dos pontos de descarte irregular de resíduos. Por isso, capacitar quem atua na linha de frente destes locais é essencial para um trabalho de qualidade”, explica o gerente das Estações de Coleta, Wellington Octavio Vasconcelos Gerrhein.

Neste ano, a autarquia também realizou pesquisa de opinião a respeito das ECs. O levantamento indicou que 98% dos entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento, infraestrutura e serviços oferecidos nestes equipamentos. Os dados foram compartilhados junto aos zeladores durante a formação, com o intuito de reforçar positivamente o trabalho já desenvolvido.

Parte prática – A parte prática contou com o apoio do setor de Higiene e Segurança do Trabalho e do Serviço Social do Semasa, que ofereceu treinamento sobre uso de extintores e palestra sobre assédio no ambiente de trabalho.

Para conhecer o destino final dos resíduos recebidos nas Estações de Coleta, os participantes realizaram visita ao Aterro Sanitário municipal, também gerenciado pela autarquia, e conheceram o trabalho das cooperativas de reciclagem.

Doações – Com o objetivo de sensibilizar os profissionais para a importância das doações recebidas em todos os ecopontos, o curso contou com a participação de representantes das entidades assistenciais parceiras, além de líderes comunitários ou representantes de comunidades que já receberam as ações dos projetos socioambientais Gincana Ecológica e Breshopping Sustentável.

Neste ano, o Semasa registrou aumento de 25% no volume de itens doados nas Estações de Coleta. Além de roupas, calçados, acessórios e brinquedos, todas as ECs recebem itens como eletrodomésticos, cadeiras de roda, utensílios de cozinha e outros que são destinados às entidades assistenciais. Em 2024, a autarquia realizou cinco gincanas e seis breshoppings, totalizando mais de cinco mil brinquedos e roupas entregues.

A proposta da autarquia é que o curso de reciclagem aconteça anualmente, oferecendo também uma oportunidade para que os profissionais que atuam na zeladoria dos ecopontos possam trocar experiências para melhorar o dia a dia dos serviços.



Crédito:Divulgação/Semasa

Crédito:Divulgação/Semasa

Crédito:Divulgação/Semasa