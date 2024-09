Semasa expõe trabalhos técnicos no VI Encontro Estadual de Educação Ambiental 

Santo André segue compartilhando as experiências municipais e ampliando os horizontes para as práticas e ações de educação ambiental. Por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a cidade expôs três trabalhos técnicos neste sábado (28), durante o VI Encontro Estadual de Educação Ambiental.

O evento ocorreu na cidade de Santos, no litoral paulista, e contou com a participação da equipe da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental da autarquia. A abertura contou com a participação de autoridades santistas, da Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo) – entidade anfitriã do encontro – da Ciea (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de SP) e da Repea (Rede Paulista de Educação Ambiental).

Desta vez, três trabalhos desenvolvidos pelo Semasa foram expostos em formato de banner, junto de outras dezenas de experiências do Estado, tanto de prefeituras, quanto de universidades e entidades do terceiro setor.

A equipe apresentou os resultados do premiado projeto de educomunicação que envolveu jovens andreenses de 15 a 29 anos na produção de curtas-metragens sobre os recursos hídricos; da importância do diálogo social na construção do Plano de Educação Ambiental e Comunicação do Parque Natural do Pedroso; e da construção e próximos passos da Política Municipal de Educação Ambiental andreense, que completa 10 anos em 2025.

Na parte da tarde, o encontro trouxe uma mesa redonda com especialistas para discutir os desafios e avanços na implantação de políticas públicas específicas para a educação ambiental.

Ainda neste ano, o Semasa estará presente no XV Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, que será realizado no Pará, com trabalhos sobre as ações de educação ambiental voltadas à infância e também sobre o diagnóstico para elaboração do Plano de Educação Ambiental e Comunicação do Parque do Pedroso.