Semasa entrega roupas e brinquedos no Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica

Alegria, solidariedade, algodão doce, Papai Noel e sustentabilidade. Todas estas coisas estavam unidas no último sábado (14) durante a última edição do ano dos projetos socioambientais Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica. O evento, promovido pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com apoio do Fundo Social de Solidariedade, entregou aproximadamente 800 brinquedos e peças de roupas e acessórios a centenas de participantes.

A atividade ocorreu na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cândido Portinari, no Jardim Guarará, e crianças e adultos tinham à disposição mais de dois mil itens que foram doados nas Estações de Coleta de Santo André. A participação era gratuita para ambas as ações.

Raquel Lima de Andrade Chaves, de 40 anos, acompanhou o circuito de brincadeiras da Gincana Ecológica junto da filha, Kauany, que saiu feliz ao escolher uma ovelhinha de pelúcia. “As crianças estão amando. É tudo muito lúdico, brincadeiras antigas que eles estão tendo a oportunidade de brincar. Achei incrível!”, conta. Raquel também participou do Breshopping Sustentável. “Gostei muito das roupas, com qualidade. Tudo perfeito. Minha filha também levou algumas peças para ela”, aprova a moradora andreense.

No Breshopping Sustentável, os participantes podem escolher até cinco peças de vestuário feminino, masculino, infantil e também tênis, sandálias, botas e chinelos. Além disso, lenços, bolsas e cintos também podem ser selecionados.

Já na Gincana Ecológica, a criançada participa de um circuito de seis brincadeiras e soma pontos. Ao final, escolhem um brinquedo. Os itens maiores, como bicicletas, patins e patinetes são os mais disputados pelos pequenos, mas as casinhas de bonecas e bichinhos de pelúcia também não ficaram de fora. Todas as brincadeiras são elaboradas com objetos e materiais também reaproveitados dos ecopontos.

O público presente neste sábado contou ainda com entrega de pipoca, algodão doce e suco, além de se divertir na cabine de fotos e no karaokê.

As ações foram desenvolvidas pelo Semasa com o intuito de dar vida nova para estes itens, que antes iam parar diretamente no Aterro Sanitário, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os brinquedos, roupas e calçados doados e que são destinados para as atividades passam por triagem, lavagem e higienização até ganharem novos lares. No total, em 2024, a autarquia realizou cinco gincanas e seis breshoppings, totalizando mais de cinco mil brinquedos e roupas entregues.