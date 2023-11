Semasa entrega quadras poliesportivas de areia e área de convivência no Parque do Pedroso

Pé na areia, esporte, lazer, diversão e sustentabilidade. Assim foi a última edição do ano do Domingo no Pedroso, atividade promovida pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) neste domingo (26) e que, desta vez, ainda contou com a entrega das obras de revitalização das quadras poliesportivas de areia e da nova área de convivência do Parque Natural Municipal do Pedroso.

O prefeito Paulo Serra e o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, estiveram presentes no evento para abertura oficial dos equipamentos à população. O prefeito ressaltou sobre a alegria de estar de volta ao Pedroso para anunciar investimentos, já que o local tem uma ligação afetiva e especial com os moradores da cidade. “Desde o início da gestão temos procurado resgatar este sentimento com o local. É um simbolismo muito grande estarmos aqui, fazendo essa entrega, de termos também um Parque do Pedroso modernizado e conectado com as pessoas”, diz.

Paulo Serra ainda pontuou sobre as melhorias realizadas na Estrada do Pedroso, com colocação de new jersey (barreiras de concreto), que foram utilizadas para reduzir o número de acidentes, trazendo mais segurança para quem trafega na via. Foram instaladas também luminárias de LED. Ao final, o prefeito anunciou também a volta dos pedalinhos, um símbolo do local, como mais uma opção de lazer no Pedroso, cuja novidade deve ser concretizada até o aniversário da cidade, em abril de 2024.

As novas quadras de areia podem ser usadas para prática de beach tênis, beach vôlei e futevôlei, bastando apenas ajustar a altura das redes. Além dos equipamentos esportivos, entre as novas quadras, a partir de agora também estarão à disposição dos frequentadores uma nova área de convivência com quiosques. Logo após a entrega oficial, crianças, adolescentes e adultos já arriscavam os primeiros movimentos nos campos de areia.

O superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, destaca que as quadras proporcionam mais lazer e qualidade de vida para quem frequenta o parque e que outras novidades ainda estão por vir. Ainda, agradeceu o empenho das equipes da autarquia. “Os investimentos entregues aqui hoje são oriundos de compensação ambiental, mas todo o dia a dia do parque é realizado pela equipe de funcionários própria do Semasa, que atua com carinho para manter tudo em ordem”, completa.

Outras melhorias – Ao longo deste ano, o Semasa também executou outros serviços na Unidade de Conservação, que completa 25 anos em 2023. No total foram investidos R$ 658 mil.

A pista de acesso às quadras poliesportivas recebeu nova pavimentação, com bloquetes de concreto, permitindo mais acessibilidade a todos. Treze postes com células de iluminação solar foram instalados ao longo da área de uso público.

Placas de sinalização e identificação com nova identidade visual foram colocadas em toda a extensão do parque. As placas trazem informações sobre os equipamentos do Pedroso, regras de uso e alertas de risco, como a proibição de nadar nos lagos do local. Também foram instaladas dezenas de novas papeleiras (lixeiras).

Atividades para toda a família – O Domingo no Pedroso contou com atividades para toda a família, além de feirinha com comidas, bebidas e artesanato. Monitores esportivos permaneceram ajudando e ensinando todos que quisessem conhecer mais dos esportes das quadras poliesportivas de areia.

Parceiros do Semasa durante o evento, a Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Ambiental e a Faculdade de Medicina do ABC apresentaram ações de sensibilização ambiental, saúde e bem-estar animal. O grupo Tais Ambientais também encantou o público enquanto contava mais sobre a importância da água e a relação com o meio ambiente. O Departamento de Lazer da Prefeitura colocou todo mundo para dançar e brincar, com jogos, brinquedos infláveis e muita música.

Sandra Regina de Oliveira Leite, moradora do bairro Recreio do Borda do Campo, já frequentava o parque, mas foi a primeira vez que levou os filhos para participar do evento. “Nós adoramos. Claro, que as crianças aproveitaram bastante os brinquedos infláveis, mas eles também ficaram muito interessados nas apresentações sobre as moléculas de água, guarda responsável dos pets e os animais empalhados. Eles se divertiram muito. Tem que ter mais eventos, mais vezes”, diz.

Educação Ambiental – A Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa promoveu trilhas monitoradas até à segunda torre do antigo teleférico. A atividade permite que os participantes possam conhecer mais sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica, além da própria história da Unidade de Conservação.

A equipe também está realizando o Plano de Educação Ambiental e Comunicação do Parque Natural do Pedroso e ao longo de todo o domingo também efetuou pesquisa de percepção ambiental com os frequentadores do parque.