Semasa completa 55 anos com foco na atuação contra a crise climática

Há exatos 55 anos, em 13 de novembro de 1969, o município de Santo André registrava um importante avanço para fortalecer e instrumentalizar o serviço de saneamento. No lugar do DAE (Departamento de Água e Esgoto), órgão da administração direta, nascia o Semasa, denominado desde 1998 como Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André.

Ao longo dessas décadas, a autarquia passou por algumas reestruturações, ganhando novos serviços, a exemplo da gestão de resíduos sólidos e ambiental, e, posteriormente, deixando de gerenciar atribuições relacionadas à gestão de água, esgoto, drenagem e riscos ambientais, promovida pela Defesa Civil.

Nesta década atual, o Semasa, que é detentor da Política Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André (Lei 7.733/1998) e responsável por manter o meio ambiente equilibrado, busca oferecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, com vistas ao desenvolvimento sustentável e, assim, a autarquia torna-se protagonista para enfrentar o maior desafio deste século: as mudanças climáticas.

“É a nossa política que propõe, orienta, executa e coordena, direta ou indiretamente, a política ambiental de Santo André. Por isso, deixamos um legado muito importante para a cidade de como tratar e atuar frente às questões relacionadas ao meio ambiente”, explica o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

Todos os serviços executados pela autarquia são fundamentais para o bem-estar individual, coletivo e ambiental. No Departamento de Gestão Ambiental, o Semasa realiza eventos, cursos, palestras, programas e projetos de educação ambiental, sensibilizando a população e transformando a sua relação com o meio ambiental.

Além disso, o setor é responsável por fiscalizar e combater a poluição do ar, do solo e da água e outros tipos de crimes ambientais, como descarte ilegal de resíduos, movimentação irregular de terra, supressão de vegetação, poluição sonora, queima a céu aberto, pesca com tarrafa em área de manancial, esgoto a céu aberto e vazamento de produtos químicos.

O Semasa também realiza o licenciamento ambiental, procedimento que a autarquia aprova a construção, instalação e operação de empreendimentos potencialmente impactantes ao meio ambiente, além de outras atividades como análises ambientais para implantação de obras viárias , movimentação de terra, supressão de vegetação e intervenção em área de proteção permanente. O órgão avalia os impactos dessas ações, determinando medidas de controle, mitigação e compensação ambiental.

Gestão de resíduos – Outra importante atuação do Semasa é na gestão de resíduos sólidos, área em que há a realização dos serviços de coleta porta a porta, limpeza de vias, reposição e manutenção de lixeiras, gerenciamento do Aterro Sanitário Municipal, operação das Estações de Coleta (ecopontos) e desenvolvimento e coordenação de políticas públicas relacionadas à reciclagem, compostagem e reaproveitamento de materiais.

“A educação ambiental, o descarte correto de resíduos e a ampliação da reciclagem são fatores que contribuem para minimizar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, como metano e dióxido de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas”, explica o superintendente adjunto do Semasa, Edinilson Ferreira dos Santos.

Para sensibilizar os munícipes sobre a importância da adesão a hábitos sustentáveis e dos impactos que a crise climática traz tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, a autarquia vem fortalecendo as ações educativas e de fiscalização, além de projetos e programas socioambientais e atividades com outros atores importantes, como os catadores autônomos de materiais recicláveis e os agricultores urbanos, que podem contribuir para a redução da emissão de carbono por meio do plantio, do manejo do solo e da compostagem.