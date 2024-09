Semasa apresenta trabalho técnico sobre ações socioambientais nos ecopontos em Congresso Nacional

O já premiado Trabalho Técnico Socioambiental (TTS) desenvolvido ao longo da construção e reforma de 12 Estações de Coleta em Santo André será apresentado para todo o Brasil durante o IV Congresso Nacional de Conservação e Educação Ambiental. O evento, totalmente on-line, acontece nesta semana, até quinta-feira (19), e traz dezenas de contribuições e iniciativas nas áreas de conservação do solo, sustentabilidade, resíduos sólidos, educação ambiental, biodiversidade, mudanças climáticas, entre outros.

O TTS foi realizado pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura de Santo André, e envolveu uma intensa articulação intersetorial, que atuou em 12 bairros do município entre 2022 e 2023 com o objetivo de compreender as percepções e hábitos dos moradores referentes à gestão de resíduos sólidos, sensibilizá-los quanto à importância da coleta seletiva e o funcionamento destes equipamentos públicos, estreitando a comunicação entre o poder público e a população.

O artigo que trata do trabalho técnico foi selecionado entre centenas de outras experiências brasileiras e está disponível na plataforma do congresso junto de outras apresentações orais (acesso com inscrições gratuitas pelo link https://ime.events/iv-coneamb). A iniciativa também envolveu o oferecimento de oficinas, visitas e formações com os zeladores que atuam nas Estações de Coleta e trabalhadores das cooperativas de reciclagem de Santo André.

Ações como estas contribuem para fortalecer as Políticas de Gestão e Saneamento Ambiental e de Educação Ambiental do município. Ainda neste ano, o Semasa lançará uma publicação digital que vai reunir os resultados e relatos de todo o TTS.

Premiação nacional – O Trabalho Técnico Socioambiental recebeu a sua primeira premiação em 23 de maio deste ano, no 52⁰ Congresso da Assemae (Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento), que ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O artigo “Educação ambiental e comunicação social na implantação de Estações de Coleta no município de Santo André” foi selecionado entre 127 projetos da categoria “Serviço de Saneamento”. Ao todo, três iniciativas foram premiadas, sendo que o trabalho andreense ganhou em primeiro lugar.