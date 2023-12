Semasa antecipa presentes de Natal para mais de 300 famílias do Jardim Santo André

O penúltimo domingo ensolarado antes do Natal já prometia ser um dia mais alegre em Santo André. O que os moradores do Jardim Santo André não imaginavam é que eles ganhariam brinquedos, roupas, calçados e acessórios em ótimo estado de conservação, antecipando, como muitos disseram, os presentes de Natal – que talvez nem fossem possíveis para famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Graças aos projetos Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica, realizados pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, mais de 300 famílias voltaram para casa mais felizes, podendo comemorar as festas de fim de ano com novos brinquedos, vestimentas e calçados, ainda que usados.

O Semasa entregou cerca de mil peças de roupas, calçados, acessórios e bijuterias para 146 pessoas que participaram do Breshoppig Sustentável. “Achei uma ação muito boa, ajudando muitas famílias. Eu mesma não teria condições de comprar. Vai me ajudar muito a vestir eu e as minhas filhas neste final de ano”, comemora Liliane da Silva, que está desempregada e sustenta quatro meninas. “Essa ação traz conforto, dignidade, alegria e preenche o vazio devido às condições que a gente se encontra”, complementa.

Por meio do projeto Gincana Ecológica, que permite que as crianças brinquem, acumulem pontos e troquem por patinete, bicicleta, carrinho, boneca, dentre outros, 400 brinquedos foram distribuídos, arrancando sorrisos de 159 crianças.

O porteiro Michel Ramos celebrou a conquista dos seus filhos, que ganharam patinete, pula-pula e boneca. “Os brinquedos são de ótima qualidade, mesmo sendo de doações e já usados”, afirma.

Tanto os brinquedos quanto as roupas, os calçados e acessórios vieram das Estações de Coleta. Michel, que também já fez doações nos ecopontos, jamais imaginaria que poderia ser beneficiado por uma ação solidária que ele mesmo pratica.

“Quem tem para doar, vá aos pontos de coleta, porque é um benefício para todo mundo, não só para você que está doando, mas para quem está recebendo. Um gesto de amor e carinho”, disse.

Neste ano, o Semasa já havia feito cinco edições do Breshopping Sustentável. Cerca de 1,5 mil peças ganharam novos lares, impedindo que elas tivessem outro destino, como o Aterro Sanitário Municipal. Já o Gincana Ecológica ocorreu, neste ano, em quatro edições, distribuindo mais de mil brinquedos.

Melhorias – A última edição dos dois projetos em 2023 contou com novidades para melhorar a logística e o atendimento aos participantes. Foram adquiridos novos equipamentos, como balcões para identificação das brincadeiras (caixa surpresa, bola ao cesto, tomba-lata, roleta da sorte, minigolfe e the wall kids), karaokê para garantir mais diversão, barreiras pantográficas para melhorar a organização, backdrops e rádio transmissor, com o objetivo de otimizar a comunicação com os profissionais que trabalham nas ações.

Assim como nas últimas edições, os projetos ainda contaram com cabine de fotos para que a criançada e os adultos pudessem fazer registros divertidos e a entrega gratuita de pipoca e algodão doce.