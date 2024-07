Semana Mundial da Amamentação: 1 a 7 de agosto

A Semana Mundial da Amamentação, celebrada todos os anos de 1 a 7 de agosto, é uma campanha global coordenada pela OMS para aumentar a conscientização e estimular ações sobre temas relacionados ao aleitamento materno. A campanha de 2024 celebrará as mães que amamentam em toda a sua diversidade, ao longo de suas jornadas, ao mesmo tempo, em que mostrará as maneiras como as famílias, as sociedades, as comunidades e os profissionais de saúde podem apoiar cada mãe que amamenta.

A OMS e a UNICEF recomendam que as crianças iniciem a amamentação na primeira hora após o nascimento e sejam amamentadas exclusivamente sob livre demanda durante os primeiros 6 meses de vida, o que significa que nenhum outro alimento ou líquido seja fornecido, incluindo água.

A partir dos 6 meses de idade, os bebês devem começar a comer alimentos complementares seguros e adequados e continuar a amamentar até os dois anos de idade ou mais. No entanto, apesar das recomendações da OMS e da UNICEF, menos da metade dos bebês começa a amamentar na primeira hora de vida, e menos da metade dos bebês com menos de 6 meses é amamentada exclusivamente.

Globalmente, mais de 800.000 mortes de crianças menores de 5 anos poderiam ser evitadas seguindo práticas ideais de amamentação de início precoce (na primeira hora de vida), amamentação exclusiva por 6 meses e continuando a amamentação com alimentos complementares apropriados até 2 anos ou mais.

A amamentação é um ato de amor e cuidado que beneficia tanto a mãe quanto o bebê, estabelecendo um vínculo único e promovendo o desenvolvimento saudável.

Benefícios do Aleitamento Materno para a Mãe:

Recuperação pós-parto mais rápida

Prevenção de osteoporose

Fortalecimento do vínculo mãe-bebê

Retorno mais rápido ao peso pré-gestacional

Redução do estresse e promoção do bem-estar emocional

Prevenção de depressão e ansiedade

Aumento da autoestima e confiança materna

Estímulo à contração uterina, reduzindo o risco de hemorragias

Redução do risco de câncer de mama, endométrio e ovário

Redução do risco de doenças cardíacas, hipercolesterolemia e diabete

Benefícios do Aleitamento Materno para o Bebê:

Fortalecimento do sistema imunológico

Menor risco de infecções respiratórias e gastrointestinais

Desenvolvimento cognitivo e neurológico

Melhoria das habilidades motoras

Sensação de segurança e conforto

Crescimento e desenvolvimento adequado

Redução do risco de alergias e intolerâncias alimentares

Melhor desenvolvimento da linguagem

Modulação da microbiota intestinal

Proteção contra bactérias patogênicas no intestino

Potenciais efeitos protetores contra diabetes e obesidade na vida adulta

Uma publicação de 2015, revelou que bebês que foram amamentados por um mínimo de 12 meses apresentaram um aumento médio de 3,76 pontos de QI na idade adulta em comparação com bebês que foram amamentados por apenas 1 mês.

Importância da nutrição para a mãe:

Apesar das altas demandas de energia e nutrientes da amamentação, as mães são vulneráveis de uma perspectiva nutricional. O foco durante a amamentação tende a ser no recém-nascido, muitas vezes negligenciando a dieta da mãe. É crucial que a mãe mantenha uma alimentação variada e equilibrada para garantir sua saúde e bem-estar. Nutrientes essenciais como cálcio, ferro, vitamina D, ácidos graxos ômega-3, e proteínas não podem faltar na dieta da mãe. Esses nutrientes ajudam na recuperação pós-parto, na produção de leite de qualidade e na manutenção de sua própria saúde. Uma dieta diversificada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, é fundamental para atender a essas necessidades nutricionais.

Seguir recomendações alimentares e de estilo de vida específicas pode ajudar a mãe a manter sua saúde e bem-estar, além de proporcionar ao bebê todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável.

10 Recomendações Alimentares e de Estilo de Vida para Mulheres que amamentam

Hidratação: Durante a amamentação, a mãe deve beber água, leite e sucos conforme necessário para satisfazer a sede. A hidratação adequada é crucial para a produção de leite.

Refeições Frequentes: Distribua a ingestão de alimentos em pelo menos cinco refeições ao longo do dia para manter a energia e atender às necessidades nutricionais.

Dieta Variada: Adote uma dieta equilibrada que inclua todos os grupos alimentares, garantindo a ingestão adequada de vitaminas e minerais essenciais.

Cafeína: Reduza o consumo de bebidas com café, chá preto, energéticos e refrigerantes, para evitar efeitos adversos sobre o bebê e a mãe.

Álcool e Tabaco: Evite o consumo de álcool e tabaco, pois podem prejudicar a saúde do bebê e reduzir a produção de leite.

Calorias: Durante a amamentação, evite dietas restritivas para perda de peso para prevenir deficiência nutricional e garantir a produção adequada de leite.

Suplementos: Evite o uso de suplementos de ervas, plantas medicinais ou suplementos alimentares não farmacológicos, pois a composição de muitos é desconhecida e alguns podem conter substâncias prejudiciais.

Suplementação para Vegetarianas: Mulheres vegetarianas devem considerar a suplementação com vitamina B12 e ácido fólico, já que a ingestão de alimentos ricos nesses nutrientes pode ser insuficiente.

Vitamina C: Mães que fumam têm necessidades aumentadas de vitamina C, e uma ingestão adequada é importante para a saúde materna e do bebê.

Vitamina D para Bebês: A Academia Americana de Pediatria recomenda que todos os bebês amamentados recebam um suplemento diário de 400 UI de vitamina D para garantir níveis adequados dessa vitamina.