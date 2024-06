Semana Internacional de Vela de Ilhabela anuncia naming rights

A 51ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela ganhou o naming rights do Banco Daycoval. A instituição financeira com sede em São Paulo (SP) dará o nome ao evento organizado pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI). As regatas serão disputadas de 20 a 27 de julho no litoral norte paulista, com mais de 100 barcos de vários estados e do exterior participando do encontro.

Com 55 anos de atuação no mercado financeiro, o Banco Daycoval oferece uma ampla gama de produtos e serviços em crédito, investimentos e câmbio, atendendo tanto empresas quanto pessoas físicas, via canais digitais ou pelas centenas de pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval espera movimentar mais de 5 mil pessoas relacionadas à SIVI durante os dias de competição.

”Por mais de cinco décadas, a SIVI tem sido o palco de grandes velejadores, desde atletas olímpicos a amadores, criando vínculos relevantes entre amantes da vela e marcas de renome. Agora, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval se destaca como uma nova plataforma de co-branding que conecta o esporte da vela a um público seleto. Assim como o vento impulsiona os veleiros, o Banco Daycoval é movido pela paixão de apoiar sonhos e conquistas”, disse Demian Pons, organizador da SIVI.

Com um histórico consolidado de apoio a eventos esportivos, o Banco Daycoval se junta a mais um importante evento da agenda esportiva do país. O apoio à Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval é um exemplo de como instituições como Daycoval podem ajudar a manter a força de um esporte no qual o Brasil é referência para o mundo.

“Acreditamos que o esporte é um dos pilares fundamentais para a estratégia de patrocínios no Daycoval. Mais que saúde e bem-estar, o esporte proporciona entretenimento e conexão da comunidade esportiva local e internacional. Por isso, estamos muito felizes em oferecer uma experiência diferenciada a partir dessa nova parceria”, destacou Andreia Flores, superintendente de marketing do Banco Daycoval.

“Na vela, assim como no mundo das finanças, alcançar o melhor desempenho e sucesso exige técnica, inovação e recursos que te diferenciem de todos que estão no mar. O Daycoval, que tem inovação e diversificação em seu DNA, está projetado para atender às diversas necessidades financeiras dos clientes. Essa mesma filosofia é aplicada na escolha dos nossos patrocínios culturais e esportivos, valorizando a diversidade e promovendo o desenvolvimento em diferentes áreas”, conclui.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval terá regatas nas classes ORC, BRA-RGS, Clássicos, RGS-Cruiser, VPRS e C-30. O evento começa no sábado, 20 de julho, com o Vela do Amanhã, uma vivência a bordo com crianças e adolescentes de projetos sociais com os barcos que competem na prova.

No dia 21, domingo, será a vez da Regata Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil e da Toque-Toque, os desafios mais longos do campeonato. Estão programadas disputas em todas as raias do Canal de São Sebastião, que registra condições de vento de várias intensidades ao longo da semana.

A última edição em que a SIVI teve um patrocinador que deu nome ao evento foi em 2013, com a marca de relógios Rolex. O evento mantém seu parceiro histórico nesta temporada, a Mitsubishi.

Sobre o Banco Daycoval

O Banco Daycoval é uma Instituição financeira com 55 anos de experiência especializado no segmento de créditos e serviços para empresas, com atuação relevante também no varejo, através de operações de crédito consignado, financiamento de veículos, câmbio turismo e investimentos.

Com sede em São Paulo (capital), o Banco possui 3.609 colaboradores distribuídos entre a matriz, 50 agências em o todo País e mais de 250 pontos de atendimento.

Sobre a Semana Internacional de Vela de Ilhabela

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela chega à sua 51ª edição, organizada pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI). Este evento, o maior da modalidade na América do Sul, reúne os principais nomes do esporte no país, divididos em barcos de diferentes tamanhos e classes. Em média, mais de 120 veleiros de diversos estados e até estrangeiros participam das regatas no Litoral Norte de São Paulo.

Tradicionalmente realizada no mês de julho, a competição impacta positivamente o turismo de Ilhabela, gerando alta demanda na infraestrutura turística, incluindo hotéis, pousadas e restaurantes.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela se alinha com a agenda positiva dos principais campeonatos mundiais, buscando reduzir seu impacto ambiental a cada edição. Nos últimos anos, além de promover a conscientização ambiental com a redução do uso de papel e plástico, o evento também realizou ações voltadas para a limpeza e conservação dos oceanos. Ilhabela se tornou um ponto de passagem obrigatória para as baleias jubartes. O evento conta com a parceria histórica da Prefeitura de Ilhabela e da Marinha do Brasil.