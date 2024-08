Semana em São Paulo será de dias frios e secos

O deslocamento de uma nova frente fria sobre o país vai resultar um reforço da massa de ar frio. Por isso, as temperaturas continuarão baixas em todo o estado de São Paulo neste começo de semana.

Segundo a Climatempo, nesta segunda (12), o litoral terá mar agitado, com risco de ressaca e rajadas de vento em torno de 40 a 50 km/h, com possibilidade de chegar a 70 km/h em áreas do extremo sul e litoral sul paulista.

As noites, madrugadas e os começos de manhã seguirão gelados em todas as regiões; com mínimas de 7°C a 10 °C no interior; 14 °C no litoral e 8 °C na cidade de São Paulo há chance de recorde nesta terça (13) e na quarta (14), com mínimas previstas de 6ºC. As informações são da Climatempo.

Aos poucos, as temperaturas máximas voltam a subir, porém de maneira gradual. No interior, os termômetros podem chegar a 24°C; em São Carlos e São José do Rio Preto a 25°C; em Santos, no litoral paulista e na capital a 19°C.

Não há previsão de chuva e no centro-norte e parte do oeste paulista. A umidade do ar voltará para o nível de atenção. Até sexta-feira (16), as tardes voltarão a ficar mais quentes no estado.

Nos próximos dias, as regiões perto de Minas Gerais poderão ter valores de umidade do ar abaixo de 20%. Na Grande São Paulo e em Campinas, no interior paulista, a umidade do ar ficará abaixo de 30%. Não há previsão de chuva no decorrer desta semana.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% são inadequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição piora as doenças respiratórias.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, até sexta-feira (16), as mínimas ficarão em torno de 2°C a 12°C, e as máximas, de 13°C a 22°C, de acordo com a Climatempo. Nesta terça (13) e na quarta-feira (14), a previsão é de geada ao amanhecer.

O QUE DIZ O CGE PARA A CAPITAL PAULISTA

Um novo recorde de frio na cidade de São Paulo poderá ocorrer no período desta segunda (12) até terça-feira (13), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Na madrugada de segunda, os termômetros deverão marcar 8°C e máxima chegará a 19°C. Nesta terça, a previsão para o fim da madrugada é de 6°C, com máxima de 16ºC. Os percentuais mínimos de umidade do ar devem ficar na casa dos 45% e 60%, respectivamente.

A frente fria vai se afastar, mas a massa de ar frio e seco de origem polar manterá o tempo estável e sem previsão de chuva nos próximos dias.

O frio continuará pelo menos até a próxima sexta-feira (16), quando o ar gelado perderá força e as temperaturas vão subir gradativamente.