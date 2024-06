Semana em São Paulo começa com calor e tempo seco, apesar do começo do inverno

O inverno começou oficialmente na última quinta (20), mas a cidade de São Paulo ainda deve ter, durante a semana, temperaturas próximas do calorão registrado ao longo de junho. Nesta segunda (24), a máxima pode bater 29°C, com umidade relativa do ar mínima de até 20%.

A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que aponta um alívio momentâneo na terça (25), com máxima de 22°C, alta nebulosidade e possibilidade de chuva isolada na capital paulista, antes de as temperaturas voltarem a subir na quarta (26).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a tendência para a semana é de predominância do ar seco, que atinge parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

A massa de ar funciona como um bloqueio atmosférico, que inclusive mantém a umidade baixa, já que impede a chegada de frentes frias. É uma delas, com rápida passagem por São Paulo, que deve provocar a chuva na terça.

A previsão de tempo quente e seco permanece para a semana na maior parte do estado de São Paulo, bem como em praticamente todo o Sudeste e o Centro-Oeste do país, com exceção do leste paulista e em parte de Mato Grosso do Sul, onde há chances de chuva. O volume previsto pelo Inmet fica abaixo dos 40 mm nessas áreas.

Calor e baixa umidade também marcam a semana no interior do Nordeste. As pancadas de chuva se concentram na parte leste, mais próxima da costa. No Maranhão, a chuva pode passar de 50 mm. São Luís deve ter mínima de 24°C e máxima de 34°C.

No Norte, a maior parte da chuva prevista para a semana se concentra em Amazonas, Roraima, Amapá e no nordeste do Pará, podendo superar 60 mm.

No Sul, as chuvas podem superar 50 mm em áreas centrais do Rio Grande do Sul, segundo o Inmet. De acordo com a MetSul Meteorologia, duas massas de ar frio vão atingir a região ao longo da semana.

Na quarta (26), um centro de baixa pressão avança para o Rio Grande do Sul, ainda segundo a MetSul, levando chuva e trovoadas. Na quinta (27), as temperaturas caem com a chegada de uma massa de ar frio e seco.

De acordo com o Inmet, após uma queda brusca de temperatura já nesta segunda, Porto Alegre pode ter mínima de 5°C e máxima de 14°C na quinta (27), depois de pancadas de chuva entre segunda e quarta.