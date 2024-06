Semana do Meio Ambiente tem programação especial no Jardim Botânico e Zoológico de São Paulo 

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, o Jardim Botânico e o Zoológico de São Paulo promovem uma série de eventos nesta primeira de junho com o tema “Biodiversidade e Conservação”. As atividades foram elaboradas pelas equipes de educação ambiental.

Até 5 de junho, os visitantes podem participar de visitas guiadas, mini tour no Museu Botânico, palestras, bate-papo com biólogos e oficinas. No encerramento, haverá uma palestra especial sobre a conservação da biodiversidade.

A programação é gratuita para o público que já tiver adquirido o ingresso dos parques.

Confira:

Jardim Botânico

04/06

Visita Guiada Caminho das Águas

Ponto de encontro: Museu Botânico

Horário 10h

Mini tour no Museu Botânico

Local: Museu Botânico

Horário: 14h30

05/06

Semeando esperança: estação educativa e plantio de sementes de palmeira-juçara

Local: em frente ao Museu Botânico

Horário: 10h às 12h | 14h às 16h

Mini Tour no Museu Botânico: especial Mata Atlântica

Local: Museu Botânico

Horário: 11h e às 14h30

Zoológico de São Paulo

04/06 – Semeando esperança: estação educativa e plantio de sementes de palmeira-juçara

Local: Arena Cultural

Horário: 10h às 12h | 14h às 16h

05/06 – Papo Animal: especial Conservação da Biodiversidade

Local: Arena Cultural

Horário: 9h30 e às 14h

Serviço:

Funcionamento: de segunda a domingo das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Ingressos: a partir de R$ 74,90* e meia-entrada R$ 37,45 (*compra antecipada)

Site: https://zoologico.com.br/atracoes/

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905