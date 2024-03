Semana do Consumidor: Procon-SP faz ações de orientação no estado de SP

O Procon-SP fará diversas ações de orientação ao consumidor na semana entre os dias 11 e 15 de março. A iniciativa visa instruir consumidores para que estes realizem compras mais seguras e será realizada na capital e em cidades do interior e litoral. A série de ações terminará na sexta-feira (15), quando ocorre o Dia Internacional do Consumidor.

Especialistas do Procon-SP compõem a programação do órgão de defesa. Espalhados por cidades do estado, eles irão tirar dúvidas, registrar reclamações, prestar orientações e dar palestras aos fornecedores. Além disso, o Procon-SP também divulgará a lista das empresas que tiveram mais reclamações em 2023.

Semana do Consumidor do Procon-SP na capital

Na cidade de São Paulo, os consumidores poderão tirar suas dúvidas e receber orientações em estações de trem e Metrô. As ações serão realizadas durante todos os dias da semana, das 10h às 14h. As estações que receberão os consumidores são: Tamanduateí e Barra Funda (CPTM), Santo Amaro, Pinheiros e República (ViaMobilidade e ViaQuatro) e Sé (Metrô).

Ações no interior e litoral do Estado

No interior e litoral, o Procon-SP e a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania terão unidades móveis. Além disso, a programação conta com palestras e orientações “in loco” voltadas a fornecedores e consumidores durante a semana.

Os municípios atendidos pela ação serão: Americana, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Bebedouro, Bertioga, Botucatu, Caçapava, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Catanduva, Franca, Guaíra, Guararapes, Hortolândia, Ipeúna, Itirapina, Itu, Jaguariúna, Jundiaí, Junqueirópolis, Macatuba, Monte Alto, Palmital, Pederneiras, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Redenção da Serra, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Santa Cruz do Rio Pardo, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Manuel, São Sebastião, São Vicente, Sorocaba, Taubaté e Valparaiso.

Em Campos do Jordão, o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, irá participar, junto com o Secretário da Justiça do Estado Fábio Prieto, do Congresso da Associação Paulista de Municípios.