A semana de estreias na UCI está repleta de opções para todos os gostos. “Transformers: O Início” é a primeira animação da franquia e revela a origem do conflito entre Autobots e Decepticons, liderados por Optimus Prime e Megatron, ainda no planeta Cybertron. Com dublagem de Rômulo Estrela, Klebber Toledo e Camila Queiroz na versão brasileira, a produção estreia nas salas especiais da rede: IMAX, XPLUS e 4DX.

Além disso, o clássico “Superman”, de 1978, retorna à UCI a partir desta quinta-feira, 26. O público poderá reviver a experiência de assistir à primeira adaptação cinematográfica do herói nas telonas. Ainda no universo da DC Comics, “Coringa: Delírio a Dois” está chegando na UCI no dia 3 de outubro, com sessões antecipadas a partir do dia 2. E os fãs já podem garantir seus ingressos para a produção protagonizada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Com direção de Todd Phillips, o longa também chegará nas salas especiais IMAX, XPLUS e DE LUX.

Outra estreia da semana é o drama de superação “A Forja – O Poder da Transformação” que acompanha Isaiah, um jovem de 19 anos que, com o apoio de sua mãe e um mentor inesperado, enfrenta desafios que transformam sua vida. O filme pode ser reservado para empresas e sessões em grupo através do UCI Corporate, que conta com mais de 200 salas disponíveis para públicos de 120 a 470 pessoas. Para mais detalhes sobre reservas, entre em contato pelo [email protected].

Já o suspense “Pacto de Redenção”, estrelado e dirigido por Michael Keaton, traz a história de um assassino de aluguel diagnosticado com demência rápida. Prestes a perder o controle da mente, ele se vê em uma missão de ajudar seu filho a encobrir um crime. Al Pacino também faz parte do elenco, interpretando Xavier, um aliado da dupla, enquanto eles correm contra o tempo e da polícia.

Lançado há 50 anos, “One Hand Clapping”, primeiro álbum de Paul McCartney após os Beatles, ganhou um documentário especial, que será exibido na UCI nos dias 26 e 29 de setembro. O filme traz imagens raras dos bastidores, entrevistas com o músico e membros da banda Wings, além de gravações musicais e insights da equipe criativa. Dirigido por David Litchfield, o longa é acompanhado por Backyard Sessions inéditas, que mostram Paul tocando faixas icônicas de seu catálogo, covers como “Twenty Flight Rock” e a inédita “Blackpool”.

MEGA PROMO UCI

A MEGA PROMO UCI voltou para levar todo mundo ao cinema. Entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro a rede vai reduzir o preço dos ingressos das salas convencionais, IMAX e XPLUS para apenas R$12. Quem for assistir a qualquer sessão em uma dessas salas paga o preço da meia-entrada. Durante a temporada, o público poderá conferir pelo preço promocional as produções que estão em cartaz, como “A Forja – O Poder da Transformação”, “Transformers: O Início”, “A Substância”, “Passagrana” e “Pacto de Redenção”. Os clientes Unique pagam R$10 durante a Mega Promo.

UCI FESTA

A criançada pode aproveitar os filmes “A Menina e o Dragão“, “Robô Selvagem” e “Transformers: O Início” com a UCI Festa, programa especial que proporciona aos clientes a possibilidade de comemorar o aniversário em um espaço exclusivo, com a pipoca mais gostosa e os maiores sucessos do cinema que estiverem em cartaz. As festas têm duração de quatro horas, sendo duas horas de filme e duas horas no salão, onde fica a mesa da festa, que pode ser decorada pelo contratante. O aniversariante pode escolher um dos filmes em cartaz junto com um combo da rede, que consiste no ingresso do filme, uma pipoca mini, um pacote de Skittles, um pacote de M&M e um refrigerante ou água de 500ml por pessoa. Para saber mais detalhes sobre os pacotes, basta preencher o formulário.

FILME DA SEMANA

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, continuação do longa de 1988, é o Filme da Semana na UCI. Entre os dias 26 de setembro a 2 de outubro, a produção será exibida com um preço promocional: de segunda a quarta, as sessões saem por R$11,50, e de quinta a domingo, por R$13 (valores de meia-entrada). Dirigido por Tim Burton, a trama acompanha a família Deet que, após uma tragédia inesperada, volta a ter o excêntrico fantasma Beetlejuice assombrando suas vidas.

SEGUEM EM CARTAZ

Ainda em cartaz na rede, “Deadpool & Wolverine” traz os heróis em uma aventura pelo multiverso Marvel. Já “É Assim que Acaba”, tem Blake Lievely em uma história de superação de um relacionamento amoroso. “Longlegs – Vínculo Mortal” segue a história de uma agente do FBI que, ao investigar um serial killer, descobre que tem uma ligação sobrenatural com o mesmo.

Demi Moore protagoniza “A Substância”, um terror que segue uma atriz em busca de uma substância milagrosa de rejuvenescimento. “Passagrana” é uma comédia nacional dirigida por Ravel Cobral e acompanha um grupo de amigos que vive de pequenos golpes.

CONTEÚDOS ALTERNATIVOS UCI

Nos dias 16 e 19 de outubro, a rede exibirá “TAEYONG: TY TRACKS IN CINEMAS”, o primeiro registro solo do ídolo do k-pop. A produção mostra os melhores momentos da turnê do artista e, além das performances de tirar o fôlego, também traz cenas de bastidores exclusivas e depoimentos sobre a jornada do rapper.

A apresentação histórica de Whitney Houston em Durban, na África do Sul, em 1994, chega às telonas da UCI. Nos dias 23 e 27 de outubro, a rede exibe pela primeira vez em 30 anos o “The Concert for a New South Africa (Durban)”, totalmente remasterizado em 4k e com áudio aprimorado, que transporta o público para a emoção do show da década de 90.